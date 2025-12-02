S’abonner au mag
Arne Slot désamorce la situation avec Mohamed Salah

Un mal pour un bien ?

Mohamed Salah a été laissé sur le banc contre West Ham ce week-end, pour une victoire 0-2 des Reds. Un double événement : une victoire avec un clean sheet (après 3 défaites et 10 buts encaissés), mais surtout, la première non-titularisation en Premier League pour l’Égyptien depuis… le 21 avril 2024 contre Fulham (victoire 1-3 à Craven Cottage). La décision n’est pas passée inaperçue outre-Manche, aussi Arne Slot a dû motiver son choix.

Arne Slot valide le comportement de son joueur

En conférence de presse, le coach des Reds a tenu à souligner le professionnalisme de Mo Salah, en dépit de sa frustration légitime : « Il n’était pas content de ne pas être titulaire, mais il n’était pas le seul. Mais il s’est comporté comme on pouvait s’y attendre de la part d’un tel professionnel : il a soutenu ses coéquipiers et s’est très bien comporté. »

Le sosie de Humpty Dumpty a également mis en avant la nécessité de faire tourner son effectif, alors que son ailier droit fêtera ses 34 ans le 15 juin prochain : « Difficile de jouer tous les trois jours à un niveau élevé, mais il est très discipliné et sait ce qu’il doit faire pour rester en forme. »

Il aura une bonne raison de ne pas être sur le terrain prochainement, la CAN arrive.

Liverpool se relance à West Ham

