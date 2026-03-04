Ces joueurs que Liverpool peut payer très cher pour être meilleur

Battu chez le dernier, Wolverhampton, ce mardi soir (2-1), Liverpool traverse une saison galère. Après tout, le champion d'Angleterre en titre n'a pu dépenser que 500 millions d'euros sur les derniers mercatos. Voici donc d'autres idées pour améliorer l'effectif d'Arne Slot.

→ Vinícius Junior

La voilà, la solution ! Un deal qui arrangerait le Real Madrid et sa bataille d’egos, ce morose Liverpool, et l’attaquant auriverde. Annoncé l’été dernier du côté de l’Arabie Saoudite pour un milliard d’euros, le Brésilien pourrait devenir le nouveau chouchou d’Anfield. Le club anglais ne pourra peut-être pas s’aligner sur les offres venues du Golfe pour le numéro 7 madrilène. Parce qu’un gaillard surmotivé pour gratter son premier Ballon d’or en replaçant un top club européen dans le droit chemin, ça n’a pas de prix.

Indemnité de transfert : 500 millions d’euros. On coupe la poire en deux et autant mettre la totalité de l’enveloppe sur un crack.

→ Raphinha

En cas d’échec avec Vini, pourquoi ne pas surfer sur la bonne forme d’un autre attaquant brésilien ? Raphinha coche à peu près les mêmes cases : frustration quant au Ballon d’or, efficacité dans un grand club espagnol et dégaine de star. S’il se blesse pas mal cette saison, l’ancien buteur de Leeds reste une valeur sûre pour assumer un statut de cador qui aime claquer des millions dans des gros noms. En trouvant la bonne combinaison devant, le natif de Porto Alegre ferait vite dégager les flops Federico Chiesa et Alexander Isak de l’horizon.

Indemnité de transfert : 80 millions d’euros. Puisque certains clubs décident vraiment de se baser sur la valeur estimée par Transfermarkt, allons-y.

→ Vincent Pajot

Le rouge, il connaît bien. Après avoir porté le maillot de Rennes de 2010 à 2015 (avec un prêt à Boulogne en 2010-2011) et celui du FC Metz entre 2020 et 2022, Vincent Pajot arbore aujourd’hui une autre tunique rouge : celle du FC Annecy. Comme on dit… Jamais trois sans quatre, non ? Pour ramener sur terre les mecs qui se prennent pour des invincibles, voilà la solution idéale. Après avoir subi plusieurs commotions cérébrales pendant sa carrière, Pajot n’avait pas manqué d’avertir au sujet des dégâts du ballon rond sur sa santé, confiant qu’il devait notamment exercer ses yeux pour rectifier certains troubles. La voix de la raison, et une touche de maturité qui pourrait faire du bien à un effectif de stars embringuées dans le folklore du foot anglais. Un type en or.

Indemnité de transfert : 35 millions d’euros pour le joueur et un dossard pour la MaXi-Race du Lac d’Annecy et on n’en parle plus.

→ Nicolas Pallois

Le rouge, il connait bien, lui aussi. Il faut un mec costaud et rugueux sur l’homme pour épauler Virgil van Dijk et les clampins de la défense des Reds. Qui d’autre que ce divin chauve pour remplir cette tâche des plus ardues ? À 38 ans, Pallois a une fine connaissance de l’art de défendre, alliant tacles élégants et robustesse maîtrisée. On parle quand même d’un homme classé 888e du mythique top 1000 des joueurs de Ligue 1. S’il est aujourd’hui capitaine du Stade de Reims, nul doute que le bonhomme aura à coeur de s’offrir une aventure des plus idylliques pour achever sa carrière.

Indemnité de transfert : 100 briques, parce que Jean-Pierre Caillot reste un fin négociateur.

→ Guillermo Ochoa

Quel est le point commun entre Mariah Carey et Guillermo Ochoa ? Les deux refont surface à un moment bien précis. Et qu’est-ce qui arrive cette année ? La Coupe du monde, soit LA compétition où le portier mexicain se fait remarquer par le monde entier. On peut imaginer que, lancé par la hype, Memo puisse s’éprendre du projet des Reds et revenir sur le devant de la scène, ou plutôt dans des cages un peu plus scrutées que celles de l’AEL Limassol. Comme Liverpool aime les joueurs romantiques, ça tombe bien. Il a l’expérience, comprend cinq langues, a vécu en Corse, et tant qu’il gardera sa touffe, il demeurera increvable : welcome home, Guillermo !

Indemnité de transfert : 300 000 euros (seulement) qui devraient bien plaire à Arne Slot. Il restera 499 700 millions à dépenser, tranquille.

→ Neymar Junior

Puisqu’il faut trouver de supers joueurs qui coûtent super cher pour redevenir super fort, autant mettre le paquet. Et là, on a du lourd avec Neymar, qui rejoue un peu au foot à Santos. Imaginez : le type est constant, dribble les défenses du championnat, terrasse l’Europe, fait fermer les bouches… Oui, on sait, il est fini, il ne met plus un pied devant l’autre, ce n’est plus le Neymar de la belle époque. Qu’importe, il aura peut-être une Coupe du monde de plus dans les pattes, mais justement : galvanisé ou frustré, le Ney connaîtrait les pelouses anglaises pour un défi de fin de carrière à la hauteur des espoirs d’antan.

Indemnité de transfert : 223 millions d’euros. Prends ça, le record du PSG.

→ Steven Gerrard

L’entrejeu des Reds a bien besoin de sa légende. Mais pas de glissade pour perdre le titre, cette fois, car il faut le récupérer. Non, là, c’est une mission commando pour un capitaine qui a déjà bien écumé les pelouses européennes pour sauver les siens (le miracle d’Istanbul face à l’AC Milan, c’est lui). Un vrai Captain Gerrard, quoi. Mais oui, le mec qui pèse, qui distribue les ballons, qui marque, bref : celui qui, à 45 balais, pourrait mieux faire à lui tout seul le taf que les actuels gaillards qui ont ce rôle. Puis un duo Gerrard-Szobozslai, ça ne se refuse pas. Supplément expérience de coach. Ça vaut tous les lingots rouges.

Indemnité de transfert : 45 millions d’euros. Il peut faire entraîneur-joueur, en plus.

→ Grégoire Ludig

Chelsea a Cole Palmer, Liverpool pourrait avoir le Palmashow, et retrouver un peu le sourire. Véritable supporter des Reds, Grégoire Ludig saura parfaitement remonter le moral des troupes après une déconvenue. On le voit bien en tant qu’homme fort du vestiaire, un peu à la Adil Rami pour les Bleus en 2018. Un coup de Very Bad Blagues et c’est reparti. En plus, le type fait aussi de la zik, et tant qu’il ne parodie pas You’ll Never Walk Alone…

Indemnité de transfert : 10 millions d’euros + 5 millions de bonus pour le prix d’interprétation masculine au Festival international du film de Catalogne 2020.

→ L’Institut Pasteur

Aux grands maux les grands moyens. Perdre contre Wolverhampton, Nottingham Forest ou encore contre le PSV Eindhoven, ça demande un médicament. Rien de mieux que se tourner vers notre Fondation reconnue d’utilité publique pour trouver les bons remèdes.

Indemnité de transfert : Faites vos dons, c’est tout ce qui compte.

→ Sombr

La victoire est un hit que les supporters de Liverpool aimeraient entendre sans déconvenue, et cet artiste s’apprête à tout rafler dans les prochaines années. Sombr, c’est la vedette musicale du moment. Si vous avez allumé la radio cet été, vous avez forcément entendu ses tubes Back To Friends et Undressed. Shane Michael Boose, de son vrai nom, est une grande tige fort chevelue qui pourrait s’éclater en plantant des têtes sur corner. Comme le gamin de 20 ans adore reprendre les morceaux d’autres artistes, on l’imagine bien enflammer Anfield avec un You’ll Never Walk Alone à sa sauce. Des chemins faits pour se croiser. Plutôt que de miser gros sur des pépites décevantes, autant jeter son dévolu sur lui pour donner un p’tit peu de satisfaction aux fans.

Indemnité de transfert : Plus de 2 milliards de streams à son actif, faites vos petits calculs.

Wolverhampton fait tomber Liverpool