Ballon d’or 2025 : la pilule ne passe pas pour Raphinha

« Les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire. » Au micro de Sofascore, l’attaquant du FC Barcelone s’est confié pendant presque une heure, évoquant divers sujets dont le dernier Ballon d’or. Auteur d’un bel exercice 2024-2025 (34 buts et 26 passes décisives pour 57 apparitions), l’ancien joueur du Stade rennais faisait partie des prétendants à la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Il n’en fut rien.

Au moins le podium

Classé cinquième, le Brésilien n’en démord pas : il méritait bien mieux. « J’étais déçu. Je m’attendais à terminer au moins dans les trois premiers, affirme Raphinha. Je me classerais premier. Une récompense individuelle ne peut pas être attribuée sur la base d’une seule compétition. Au vu des titres que j’ai remportés, des chiffres que j’ai atteints et de tout ce que j’ai apporté, je pense que je méritais de gagner. » Que de modestie, avant de reconnaître qu’Ousmane Dembélé est tout de même un bon vainqueur.

