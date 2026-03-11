Arsenal arrache le nul à Leverkusen dans la polémique

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

But : Andrich (46e) pour le Bayer // Havertz (SP, 89e) pour les Gunners

Un match nul aux allures de défaite pour les Allemands. Que ça peut-être frustrant, le football, quand un seul fait de jeu vient gâcher le travail d’un collectif pendant tout un match. Ce mercredi soir, le Bayer Leverkusen l’a très mauvaise. Accrochés par Arsenal en huitièmes aller de Ligue des champions après avoir mené pendant 89 minutes, les coéquipiers de Martin Terrier ont largement dominé les Gunners, très bien aidés en fin de match par l’arbitrage et l’attribution d’un penalty très généreux sur Noni Madueke. Une sentence transformée par un ancien de la maison, Kai Havertz, qui met les deux formations à égalité avant le retour à l’Emirates mardi prochain (1-1).

Arsenal pris à son propre jeu

Tout avait pourtant bien commencé pour le Bayer, qui après une première mi-temps réussie cueillait à froid les hommes de Mikel Arteta sur l’une de leurs spécialité maison… le corner (le chambrage d’avant-match a fonctionné à merveille). Une tête rageuse de Robert Andrich donnait l’avantage au sixième de Bundesliga face au leader de Premier League. La rencontre avait tout du coup tactique parfait, jusqu’à ce qu’Arsenal ne s’en remette (une fois de plus) à un coup de pied arrêté. Pas par le corner cette fois, mais par un penalty que l’assistance VAR n’a pas annulé malgré le très léger contact entre Malik Tillmann et Noni Madueke.

Les Allemands devront faire bien plus à Londres pour se faire vengeance.