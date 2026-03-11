En Égypte, ouverture du procès des administrateurs du plus gros site de streaming sportif pirate du monde

Game over. Ce mercredi s’est ouvert en Égypte le procès de deux administrateurs du site Streameast, considéré comme la plus grosse plateforme de streaming sportif pirate au monde. Arrêtés le 25 août dernier dans la banlieue du Caire, ils sont désormais jugés pour « création et gestion d’une organisation criminelle transnationale spécialisée dans le piratage de retransmissions sportives et la violation des droits de propriété intellectuelle », comme le rapporte The Athletic.

Un an de traque et des millions saisis

L’enquête qui a conduit à leur interpellation a duré un an, mobilisé 22 agents et a été commanditée par l’Association pour la créativité et le divertissement (ACE), une organisation basée aux États-Unis et qui représente les intérêts de 50 entreprises de médias et divertissements, comme Netflix, beIN Sports, DAZN ou le groupe Canal+.

Streameast est une plateforme tentaculaire comptant 120 sites et qui enregistre 1,6 milliard de visiteurs uniques par an, la plupart originaires des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Les administrateurs, tous deux de nationalité égyptienne, auraient généré près de 9 millions d’euros de revenus publicitaires. Lors de leur arrestation, la police a saisi plus d’un demi-million d’euros placés dans des portefeuilles de cryptomonnaies, ainsi que des cartes de crédit chargées à hauteur de 110 000 euros, de l’argent liquide et des documents attestant de leur investissement dans des sociétés écrans et des biens immobiliers.

Avec une telle somme en poche, c’est sûr qu’on n’aurait pas besoin de râler devant tous les abonnements à souscrire chaque mois pour mater du foot à gogo.

