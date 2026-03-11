Le maire de Munich démissionne de son poste au conseil de surveillance du Bayern

Trop tard ? Ce mercredi, le maire de Munich Dieter Reiter a annoncé dans un communiqué qu’il abandonnait avec effet immédiat son poste au sein du conseil de surveillance du Bayern. Cette décision « n’a certainement pas été facile pour [lui], supporter du Bayern Munich depuis [s]on enfance », indique celui pour qui « la confiance des Munichois est primordiale ».

Mensonge par omission ?

La semaine dernière, l’édile élu sous l’étiquette du parti social-démocrate (SPD) avait été épinglé par le conseil municipal de la capitale bavaroise, lui reprochant d’occuper sans autorisation des fonctions de conseiller administratif auprès du Rekordmeister depuis 2021.

Pour ce deuxième job, M. Reiter a perçu une rémunération annuelle de 20 000 euros qu’il a omis de déclarer, et ce, alors que la loi bavaroise sur la fonction soumet à autorisation préalable du conseil municipal l’exercice de tout mandat rapportant plus de 10 000 euros annuels de revenus complémentaires.

Des conséquences déjà visibles

Pour sa défense, le maire a juré qu’il avait payé les impôts liés aux 90 000 euros qu’il a reçus depuis sa prise de poste, avant de préciser qu’il reverserait ladite somme à deux organismes de charité munichois.

Cependant, l’affaire a déjà eu des répercussions négatives. Dimanche dernier, alors qu’il était en lice pour un troisième mandat, le résultat des élections municipales lui a été très défavorable : avec 35,6% des voix obtenues (contre 47,9% lors du dernier scrutin), Dieter Reiter se retrouve dans l’obligation de passer par la case du second tour face au candidat écologiste Dominik Krause qui, pour sa part, a remporté 29,5% des suffrages exprimés, bien plus que ce que prévoyaient les sondages.

