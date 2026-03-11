S’abonner au mag
Edin Džeko a refusé un énorme salaire au Paris FC

LVMH ne peut pas tout avoir. Cet hiver, le Paris FC voulait renforcer son attaque en recrutant un grantatakan. Pour occuper ce prestigieux rôle, les Parisiens avaient envisagé de recruter le Bosnien Edin Džeko, passé par Manchester City, l’AS Roma, ou encore l’Inter Milan.

Pour l’attirer dans la capitale, le PFC lui aurait proposé un salaire d’1,3 million sur 5 mois, rapporte Sport Bild. Mais l’attaquant de 39 ans a décliné, préférant rejoindre Schalke 04 pour une rémunération de 300 000 euros… Džeko a donc rejoint Gelsenkirchen et fait une croix sur le million. La Ville lumière n’attire peut-être pas tant que ça.

Ciro au compteur immobile

Après ce refus, le PFC s’est jeté sur Ciro Immobile. Pour l’instant, l’attaquant passé par la Lazio, Dortmund et Beşiktaş n’a toujours pas marqué pour son nouveau club. À l’inverse, Džeko a déjà marqué cinq fois et donné trois passes décisives en sept matchs de deuxième division allemande. C’est con.

Kombouaré est arrivé, c’est déjà ça…

11
