Pep Guardiola taquine Kylian Mbappé sur ses histoires de cœur

Pep Guardiola taquine Kylian Mbappé sur ses histoires de cœur

Le saviez-vous : Pep Guardiola lit la presse people ! Ce mardi, l’entraîneur de Manchester City était d’humeur chambreuse à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. Interrogé sur la blessure de Kylian Mbappé, toujours sur le flanc en raison d’une entorse au genou gauche et passé à Paris pour sa convalescence, Guardiola n’a pas vraiment eu envie de s’étendre : « Vraiment ? Mon opinion est importante là-dessus ? Je dois vraiment donner mon avis sur la récupération de Mbappé à Paris ? »

Mais le Catalan s’est tout de même laissé aller à un petit commentaire amusé : « Selon mes informations, il n’était pas seul à Paris…Cela arrive aussi dans notre club. Je ne pense pas que ce soit un manque de respect mais je ne suis personne pour donner mon avis là-dessus. » Une référence assez claire aux rumeurs people qui circulent sur son idylle récente avec l’actrice espagnole Ester Expósito, l’attaquant des Bleus ayant été aperçu en sa compagnie dans la capitale.

Si ça se trouve, tout le monde se trompe depuis le début et il a juste été passer le bonjour à Sebastiano Esposito.

Le Real Madrid interdit les chants contre Pep Guardiola

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

