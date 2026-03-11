Une soirée à oublier pour Tottenham. Deux boulettes et 17 minutes ont suffi à Igor Tudor pour se faire une idée sur son gardien Antonín Kinský et le remplacer dans la foulée. Les Spurs ne s’en relèveront pas et s’inclinent 5-2 face à l’Atlético, ce mardi en huitièmes de finale allers de la C1.

Triste soirée pour le Tchèque, mais Igor Tudor assume toutes les responsabilités. « C’était ma décision. Après avoir vu ce qui s’est passé, c’est sûr que c’était une erreur (de l’aligner), mais pour moi, c’était la bonne décision (de le sortir). Changer de gardien après 20 minutes, ce n’est pas facile, mais c’est ce qui s’est passé », explique le coach croate à TNT Sports.

La soirée CAUCHEMARDESQUE de Kinsky avec Tottenham pour sa première en Ligue des champions 😱 Deux boulettes en 15 minutes avant d'être REMPLACÉ dans la foulée 😰#ATMTOT | #UCL pic.twitter.com/1ihBSbyh38 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 10, 2026

« Toute l’équipe le soutient »

Le portier a quitté le terrain la tête basse. Tudor, lui, s’est empressé de jouer les grands frères : « Toute l’équipe le soutient. Moi aussi. Je lui ai parlé. Il comprend la situation, il comprend pourquoi il est sorti. C’est un très bon gardien. Ce n’est jamais la faute d’un seul joueur. »

Arrivé en janvier 2025, il n’avait joué que deux matchs cette saison, en Coupe de la Ligue… Le gardien de 22 ans aurait peut-être mérité de connaître des matchs avec moins d’intensité avant d’être jeté dans le grand bain, mais l’ancien coach de l’OM reste sur sa position : « C’est facile de dire après coup que c’était un mauvais choix. Mais Tonin est un très bon gardien, un super gars. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver pour un gardien, et malheureusement elles sont arrivées dans un grand match. »

Pas sûr que Tudor fasse 17 matchs sur le banc de Tottenham, cela dit.

