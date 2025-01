Tottenham signe sa première recrue du mercato

Daniel Levy sort le carnet de tchèque.

Tottenham n’a pas traîné pour activer le mercato hivernal. Les Spurs viennent de boucler l’arrivée d’Antonín Kinský, gardien de 21 ans en provenance du Slavia Prague, pour 15 millions d’euros (plus bonus). Le portier tchèque a signé ce dimanche jusqu’en 2031 après avoir passé sa visite médicale samedi, selon le Guardian.

Personne aux cages

Avec Guglielmo Vicario sur le flanc depuis sa fracture de la cheville lors de la démonstration 4-0 face à City en novembre, et Fraser Forster touché par un virus, Tottenham s’est retrouvé dans une galère monumentale. Résultat, c’est le jeune Brandon Austin qui a gardé les cages lors de la défaite contre Newcastle samedi. Un baptême du feu dans un climat de crise.

Mais l’arrivée de Kinský tombe à pic pour donner un peu d’air au groupe d’Ange Postecoglou. Le gardien tchèque, fils de l’ancien international Antonin Senior, est ravi de poser ses valises à Londres. Avec 29 apparitions cette saison et 14 clean sheets sous le maillot du Slavia, Kinský arrive avec un CV solide pour son âge. Après des débuts au Dukla Prague et des prêts à Vyskov et Pardubice, le voilà prêt pour le grand saut.

Le grand saut vers un avenir sans trophée : vertigineux.

Newcastle et Isak enfoncent Tottenham