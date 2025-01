D’abord menacé par la neige, Liverpool-Manchester United bel et bien maintenu

Le dimanche après-midi des amoureux de Premier League aura bel et bien lieu.

Il neige à Liverpool ! Ça rend beau dans les rues, oui, mais pour jouer au foot, en revanche, c’est un petit peu plus compliqué. Et le choc entre Liverpool et Manchester United, prévu ce dimanche à 17h30 (heure française) s’est donc vu logiquement menacé par les flocons. Même si les Reds se veulent rassurants. « Une réunion de sécurité a eu lieu ce matin pour évaluer les conditions météorologiques et de déplacement pour le match d’aujourd’hui contre Manchester United à Anfield. À ce stade, le match devrait se dérouler normalement et tous les efforts sont déployés pour que le match puisse se tenir », ont-ils indiqué dans un post sur X.

Après une deuxième réunion, la décision a été prise : malgré la neige qui ne s’arrête pas de tomber, la rencontre aura bel et bien lieu cet après-midi ! « Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser ce match aujourd’hui. Si vous vous rendez à Anfield, soyez très prudents », a ensuite fait savoir Liverpool, sur X.

Et si on peut éviter le brouillard, aussi, ce serait pas mal.

