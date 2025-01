Rúben Amorim frustré après le match nul face à Liverpool

Les Red Devils survivent aux flammes.

Alors que personne ne l’attendait à ce niveau, Manchester United a tenu tête à Liverpool (2-2) ce dimanche, au terme d’un choc de Premier League qui s’est tenu malgré la déferlante de neige. À Anfield, les Red Devils ont montré un visage rarement aperçu cette saison : du caractère, de l’envie, mais pas de quoi satisfaire leur entraîneur Rúben Amorim pour autant.

Rúben Amorim n’est pas convaincu

En effet, cette prestation nourrit le Portugais de regrets. « Je suis encore plus énervé à propos des autres matchs. C’est encore plus difficile de comprendre certaines choses », a-t-il lâché sur Sky Sports après la rencontre. Plus qu’un problème de tactique ou de technique, Amorim pointe une faille bien plus profonde. « C’est une question de mentalité. Je pense que nous sommes trop dans le confort, pas seulement les joueurs, mais tout le monde à Manchester United. »

Malgré la fin de la série de cinq matchs sans avoir pris le moindre point, Amorim reste perplexe : « Aujourd’hui, nous étions une équipe différente, mais ce n’est pas suffisant. Peu importe l’adversaire, nous devons jouer comme ça tous les jours », a-t-il martelé en conférence de presse.

Un appel à la constance pour revenir dans la course.

