Manchester United résiste à Liverpool

Petite surprise, à Anfield : pour une fois, Liverpool n’a pas gagné et Manchester United n’a pas perdu. Dans un derby riche en suspense et en rebondissements avec quatre tremblements de filet dans le second acte, les Red Devils ont en effet su réagir pour rattraper leur rival en fin de rencontre malgré un nouveau but de Mohamed Salah.

Liverpool 2-2 Manchester United

Buts : Gakpo (59e) et Salah (69e, SP) pour Liverpool // Martinez (52e) et Diallo (80e) pour Manchester United

Il paraît que Liverpool, large leader de Premier League et une seule défaite en championnat, marche sur l’eau actuellement. Il paraît que Manchester United, désormais treizième et plus proche de la zone rouge que des places d’honneur, a rarement été si mauvais qu’actuellement. Il paraît que Mohamed Salah, douze pions et six passes décisives contre les Red Devils, est le joueur qui a le plus martyrisé l’ennemi dans l’histoire du championnat anglais. Et pourtant… Pourtant, si l’Égyptien a bien trouvé la faille, l’outsider du match a mené la vie dure au favori lors de cette vingtième journée. Si bien que, au bout d’un derby riche en suspense et en rebondissements avec quatre tremblements de filet dans le second acte malgré la neige, les deux équipes se sont partagé les points. Ce qui ne change pas grand-chose à leur situation, l’un carburant en tête et l’autre stagnant en deuxième partie de tableau.

Non, les Red Devils ne sont pas (si) nuls !

Dès le coup d’envoi, Liverpool montre sa supériorité et manque de faire respecter la logique du classement ou des dernières confrontations. Ainsi, pas moins de trois occasions franches sont à noter en une demi-heure : Cody Gakpo envoie son extérieur juste à côté, Andre Onana doit s’employer sur une volée d’Alexis Mac Allister et la frappe puissante signée Ryan Gravenberch rate le cadre pour un rien (quelques centimètres, plus précisément).

https://twitter.com/CanalplusFoot/status/1875877416645910610

Mais contre toute attente, et prenant manifestement confiance au fil des minutes sans but encaissé, Manchester se montre progressivement : Amad Diallo foire par exemple sa tête sur un centre intéressant de Diogo Dalot et Virgil van Dijk sauve son camp devant Rasmus Hojlund pour éteindre la contre-attaque adverse, alors qu’Alisson réalise un arrêt décisif sur une tentative du Danois peu avant l’entracte. 0-0 à la pause, donc, ce qui représente déjà une petite surprise.

Oui, les Reds sont (parfois) prenables !

Et puis, au retour des vestiaires, l’inimaginable se produit : United passe devant grâce à l’ouverture du score canon de Lisandro Martinez, qui envoie un missile dans les filets à la suite d’un service de Bruno Fernandes. Dès lors, une question se pose : les Reds Devils peuvent-ils le faire, eux qui affichent habituellement un niveau plus adapté à la lutte pour le maintien qu’à celle pour les places qualificatives aux compétitions européennes ? Réponse négative et instantanée hurlée par Gakpo, le Néerlandais répondant à l’Argentin une poignée de minutes plus tard d’un exploit personnel sublime.

https://twitter.com/CanalplusFoot/status/1875963045714792646

Cette réaction n’empêche pas Arne Slot de procéder immédiatement à plusieurs changements, Darwin Nunez et Diogo Jota faisant notamment leur apparition. Même pas un quart d’heure plus tard, Matthijs de Ligt touche le ballon de la main dans la zone interdite et concède un penalty transformé par l’inévitable Salah. Sauf que Diallo ne l’entend pas de cette oreille, prend le meilleur sur Andy Robertson pour couper le centre d’Alejandro Garnacho et égalise. Belle force de caractère de la part des visiteurs, qui semblent métamorphosés par cette opposition contre le rival et qui peuvent compter sur Onana pour le reste. Joli nul, merci Messieurs !

https://twitter.com/CanalplusFoot/status/1875964315708068151

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson – Robertson, Van Dijk, Alexander-Arnold, Konaté – Gravenberch, Mac Allister – Jones (Jota, 61e), Salah, Gakpo (Elliott, 86e) – Díaz (Nunez, 61e). Entraîneur : Slot.

Manchester United (5-2-2-1) : Onana – Mazraoui, De Ligt (Yoro, 84e), Maguire, Martinez, Dalot – Ugarte, Mainoo (Garnacho, 72e) – Fernandez, Diallo – Hojlund (Zirkzee, 87e). Entraîneur : Amorim.

Au terme d’une seconde mi-temps complètement folle, Reds et Red Devils se partagent les points à Anfield. Salah rejoint Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League avec 175 buts au compteur ⚽️ pic.twitter.com/j0hrcSoKUD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 5, 2025

D’abord menacé par la neige, Liverpool-Manchester United bel et bien maintenu