Arsenal rate le coche à Brighton

Brighton 1-1 Arsenal

Buts : João Pedro (S.P., 61e) pour les Seagulls // Nwaneri (16e) pour les Gunners

La meilleure équipe de 2024 n’est pas celle de 2025.

Arsenal a raté l’occasion de mettre la pression sur Liverpool, actuel leader de Premier League. Car après une trêve de Noël réussie, les gars de Mikel Arteta ont concédé un insuffisant match nul à Brighton (1-1). Avec deux matchs joués en plus par rapport aux Reds, ils stagnent à cinq points en deuxième position. De son côté, Brighton conclut un quatrième nul d’affilée et reste dixième. Les Gunners se sont pourtant bien jetés dans la rencontre, grâce notamment à leur petit Anglais Ethan Nwaneri : arrivé à Arsenal à 8 ans, l’offensif était devenu en 2022 le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match de Premier League (le 18 septembre 2022, jour des funérailles d’Elizabeth II).

Arsenal invaincu depuis le 6 novembre

Et ce samedi, le prodige aux dix-sept piges a ouvert le score d’un joli parcours solitaire côté droit (0-1, 16e). Arsenal a ensuite voulu gérer, mais n’a pas montré grand-chose. Sans Bukayo Saka ni Kai Havertz, ils n’ont même cadré que trois fois. Pire : après la pause, William Saliba a concédé un penalty à la suite d’un contact tête contre tête avec João Pedro qui s’est fait justice tout seul (1-1, 61e). Les Gunners ont eu beau pousser toute la dernière demi-heure, les coups de pied arrêtés et les phases de possession n’ont pas eu l’effet escompté. Quant aux Seagulls, le centre de Yankuba Minteh aurait pu être plus précis (77e) et prolonge donc la série sans défaite des Gunners : Arsenal est invaincu depuis le 6 novembre (de l’année 2024, évidemment).

Un invaincu qui fait la gueule, c’est rare.

Ethan Nwaneri is the first player to score more than one PL goal for @Arsenal before his 18th birthday 😮‍💨#BHAARS pic.twitter.com/nAMaI9bnq3 — Premier League (@premierleague) January 4, 2025

