Pronostic Arsenal Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Gunners d’Arsenal font encore feu face à Brighton

Après un passage compliqué post-Arsène Wenger, Arsenal est revenu sur le devant de la scène au cours des deux dernières saisons sous la direction de Mikel Arteta. À chaque fois, les Gunners ont tenu tête à Manchester City, mais ont finalement dû se contenter de la 2e place en Premier League, avec seulement 2 points de retard. Pour décrocher le titre, les Gunners ont su conserver leurs cadres et se sont renforcés avec les arrivées de Merino, récent champion d’Europe et Calafiori, surprise du dernier Euro avec l’Italie. Le début de saison des hommes d’Arteta est pour le moment parfait avec une victoire face à Wolverhampton (2-0) à l’Emirates. Ensuite, les Gunners ont enchaîné face à une solide équipe d’Aston Villa (0-2). Lors de cette rencontre, le portier Raya a réalisé une double parade exceptionnelle qui a certainement contribué au succès de son équipe. Avec Saka, Havertz ou Martinelli, le club londonien possède une puissance de feu impressionnante. Déjà auteur d’un bon Euro, l’international allemand a déjà été décisif cette saison (1 but et 1 passe).

En face, Brighton a entamé un nouveau chapitre cet été avec le départ de Roberto De Zerbi. De 2022 à 2024, l’entraîneur italien a permis au club de se distinguer, notamment en se qualifiant pour la Coupe d’Europe. La fin de l’aventure a été un peu plus compliquée pour le technicien italien avec une 11e place en PL. Pour lui succéder, les dirigeants du club ont misé sur le jeune entraîneur allemand Fabian Hürzeler, âgé de 31 ans, qui a brillé avec St Pauli l’an passé. Pour ses débuts avec les Seagulls, le technicien allemand a vu ses hommes s’imposer face à Everton (0-3) puis à domicile contre Man U (2-1). Lors de ce match, Brighton a fait la différence dans le temps additionnel par João Pedro. En milieu de semaine, les partenaires de Lewis Dunk ont assuré leur participation pour les 16es de finale de la Carabao Cup en dominant Crawley (4-0). Impressionnant d’efficacité dans les 2 surfaces, Arsenal devrait se sortir du piège Brighton.

