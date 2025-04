Roberto De Zerbi dans le viseur de l’AC Milan ?

La menace lombarde.

Neuvième de Serie A, l’AC Milan vit une saison bien galère. Si bien qu’il se murmure que Sérgio Conceição devrait quitter le banc rossoneri, seulement quelques mois après son arrivée en Lombardie. Pour le remplacer, la Gazzetta dello Sport avance le nom de Roberto De Zerbi comme favori. Cette rumeur devrait plus ou moins plaire sur la Canebière, où les pratiques du coach italien de 45 ans font de plus en plus débat.

Formé à l’AC Milan en tant que joueur

Le quotidien italien avance que les dirigeants milanais auraient opté pour De Zerbi non seulement pour ses préceptes de jeu en phase avec leur équipe, mais aussi compte tenu de son passage au club en tant que jeune joueur. En effet, « RDZ » a été formé à la fin des années 1990 à l’AC Milan, sans jamais parvenir à effectuer une première apparition en pro. Son CV international en tant qu’entraîneur (Shakhtar, Brighton et Marseille) jouerait aussi en sa faveur pour lui donner les rênes d’un cador de Serie A.

Reste à savoir ce qu’en pense l’intéressé, en concurrence à ce poste avec des noms confirmés comme Antonio Conte et Massimiliano Allegri. Sachant qu’il était arrivé à l’OM l’été dernier avec l’ambition de s’inscrire dans la durée et de participer au retour du club sur la grande scène européenne, en Ligue des champions.

Les Milanais peuvent se préparer à être privés de dessert.

