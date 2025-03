Les joueurs marseillais punis après la défaite de l’OM à Reims

Au coin.

La crise (re)pointe le bout de son nez à l’OM, qui a perdu un quatrième match sur les cinq derniers disputés en se faisant mélanger à Reims (3-1), ce samedi. Cette fois, pas de crise de nerfs de Pablo Longoria, mais des sanctions impulsées par Roberto De Zerbi, très mécontent de la prestation de son équipe en Champagne.

Deux jours de repos supprimés pour l’OM

Selon les informations de La Provence et de L’Équipe, le technicien italien a convoqué son groupe à La Commanderie dès l’atterrissage samedi soir pour y passer la nuit. Pas de retour à la maison pour les Phocéens et pas de repos non plus, alors que deux jours de coupure étaient prévus le dimanche et le lundi.

Une méthode déjà appliquée par De Zerbi cet automne, après la défaite de Marseille à domicile contre Auxerre, et qui avait permis à l’OM d’enchaîner les succès. En attendant de voir les effets ou non, les Marseillais ont perdu leur place de dauphin au classement et ont vu Lille, cinquième, revenir à deux unités.

La Ligue des champions, ce n’est pas encore gagné.

Le coup de gueule d’Adrien Rabiot après la désillusion de l’OM à Reims