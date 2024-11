Roberto De Zerbi emmène l’OM en stage commando

Non, ce n’est pas la saison 2 de Loups-Garous.

Roberto De Zerbi, coach de l’OM et fan assumé de surprises (et de tests mentaux dignes de la Légion étrangère), a décidé de sortir l’artillerie lourde pour préparer la réception de l’AS Monaco dimanche, comme le rapporte L’Équipe. Pas de bain de foule au Vélodrome ni de séance vidéo à rallonge cette fois : place à un stage commando de quatre jours, loin des flashs des caméras.

Un texto groupé et tout le monde en sueur

Ce dimanche matin, à peine les valises posées après un retour tardif de Lens, les Marseillais ont reçu un petit SMS de leur boss. En mode : Stage mardi. Lieu secret. On monte en bagnole. Prenez vos crampons et vos tripes. Autant dire que certains ont dû vérifier deux fois si ce n’était pas un poisson d’avril en avance. Toute l’équipe – joueurs, staff, et même les hauts gradés de la direction sportive – embarque pour une destination mystérieuse, planquée à deux heures de la Commanderie. Rumeurs non confirmées : ça pourrait être une ferme bio ou une base militaire désaffectée.

Avec une trêve internationale plus fracturée qu’un pare-brise après un caillou (merci les absences de Balerdi, Höjbjerg, Rabiot, Rulli et de Carglass), De Zerbi a décidé de prendre les choses en main avec pour seul objectif : transformer un groupe parfois paumé en machine de guerre capable d’affronter un mois de décembre chargé comme un buffet à volonté. Monaco, Saint-Étienne, Lille, la Coupe de France… Bref, il y a du boulot.

De Zerbi le sait : son équipe a un problème à régler avec son stade. D’ailleurs, niveau syndrome du domicile, ça fait cinq matchs et une seule petite victoire à la maison. Ça pique. Mais comment laver le linge sale quand tout a été bâclé cet été ? Entre un mercato à la dernière minute et une prépa aussi courte qu’un sprint de Gerson, ce stage a tout d’un rattrapage express.

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour sauver les cyprès de la Commanderie.

Dimitri Payet : « Il y aura un retour à Marseille »