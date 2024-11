De Bruyne : « Guardiola pense peut-être que c’est le moment pour moi de partir »

Manchester City vacille, mais le visage rougeaud de Kevin De Bruyne est peut-être le phare au milieu de la tempête.

Après huit semaines d’absence pour une pubalgie, le maestro belge retrouve peu à peu son rythme, dans une équipe en chute libre avec cinq défaites consécutives. « Je ne pouvais plus bouger comme je le voulais. Au début, je pensais revenir en quelques jours, mais ça a finalement pris huit semaines. Chaque fois que je frappais dans le ballon, la douleur revenait. » Une blessure qui l’a frustré comme il l’admet en conférence de presse : « C’est vraiment ma saison la plus frustrante. Quand j’avais eu une blessure aux ischio-jambiers, je savais que ce serait cinq ou six mois d’arrêt. Là, je n’avais aucune idée de quand je pourrais rejouer. »

La prolongation en stand-by

Trois entrées en jeu consécutives, et voilà KDB qui remonte doucement la pente. Mais en arrière-plan se profile une autre question : son avenir à City. À 33 ans et en fin de contrat en juin (où il fêtera ses 34 ans), le Belge joue la carte de la patience : « Avec ma blessure, j’ai préféré mettre les discussions sur pause. Je voulais d’abord revenir en forme. Je ne suis pas inquiet pour mon futur. Je sens que je peux encore jouer au plus haut niveau, et c’est un bon signe. »

La prolongation récente de Pep Guardiola pourrait lever le brouillard sur la situation. « C’est bien que Pep soit là. Avec un autre coach, j’aurais peut-être dû clarifier ma situation plus rapidement. » Mais, avec sourire, KDB plaisante et laisse les journalistes dans le brouillard : « On devra discuter, même avec Pep. Mais qui sait, peut-être qu’il pense que c’est le moment pour moi de partir… »

