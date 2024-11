Pep Guardiola prolonge son aventure à Manchester City

C’était sûr en fait.

Manchester City a officialisé ce jeudi soir dans un communiqué la prolongation de contrat de son entraîneur Pep Guardiola. L’entraîneur catalan de 53 ans est désormais lié aux Skyblues jusqu’en 2027. Avec le club qu’il a rejoint en 2016, Guardiola a remporté la Ligue des champions en 2023 (la troisième de sa carrière de technicien) et six des sept dernières éditions de la Premier League.

We are absolutely delighted to announce that @PepTeam has signed a contract extension 🙌

ℹ️ https://t.co/CpapgHil5f pic.twitter.com/Ue1md3f12A

— Manchester City (@ManCity) November 21, 2024