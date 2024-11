Encore un classement où Chelsea vire (largement) en tête en Angleterre

Même les rappeurs baissent les yeux devant ces liasses.

The Athletic a sorti son boulier pour répondre à une question qui pique : quel club a coûté le plus cher à ses propriétaires entre rachats et investissements ? Un top des clubs les plus coûteux, mais inutile de tourner autour du pot : Chelsea écrase tout. À côté, le deuxième Manchester City fait mine de pingre.

Depuis 2022, Chelsea est devenu le joujou préféré de BlueCo, un consortium américain mené par Todd Boehly, par le rachat de 3,17 milliards d’euros pour arracher le club des griffes de l’oligarque russe Roman Abramovich, contraint de vendre après l’invasion de l’Ukraine. Bonus feel good, les fonds sont allés sur un compte gelé destiné à des associations.

Le PIB des Maldives dans Chelsea

Mais ce n’était que le début pour Boehly avec 2,09 milliards promis pour rénover Stamford Bridge ou le relocaliser, et 1,2 milliard claqués sur le marché des transferts. La facture monte à 6,46 milliards d’euros, soit le PIB des Maldives ou trois fois celui du Cap-Vert.

De son côté, Manchester City, racheté en 2008 pour 240 millions d’euros par Sheikh Mansour, a fait pleuvoir 1,55 milliard en investissements. Ce qui a amené une domination de la PL avec huit titres et une Ligue des champions en 2023 depuis le rachat. Mais chaque sommet a ses aiguilles. City est accusé d’avoir violé 115 fois les règles financières de la Premier League. Avec « seulement » 1,8 milliard d’euros déboursés, la facture du Sheikh ressemble presque à une masterclass financière comparée à celle des Américains.

John Textor a de la concurrence.

Cole Palmer dévoile les coulisses de son transfert à Chelsea