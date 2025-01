Haaland et City confirment, Palmer ne suffit plus à Chelsea

Et si Manchester City était enfin guéri ?

En perdition pendant un mois et demi, les Sky Blues viennent de gagner deux matchs de suite pour la première fois depuis fin octobre (victoires face à Southampton et au Sparta Prague, à l’époque). Facile vainqueurs de West Ham (treizième) à l’Etihad Stadium (4-1), les joueurs de Pep Guardiola commencent à retrouver de l’allant (sixièmes). Notamment parce qu’Erling Haaland réempreinte le chemin des filets (doublé) et que tous les offensifs des champions en titre retrouvent leur football, à l’image d’un Savinho impérial.

ERLING HAALAND S'OFFRE UN DOUBLÉ ET CITY DÉROULE FACE À WEST HAM ! 🇳🇴 Quel match de Savinho 🤯#MCIWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/z0Q6AM5RbC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 4, 2025

Chelsea, le coup de la panne

Chelsea, au contraire, commence à perdre le sien. En tête à la pause grâce à un but de Cole Palmer après un gros travail de Jadon Sancho, les hommes d’Enzo Maresca ont baissé le pied en seconde période (à l’image de leur défaite face à Fulham). Jusqu’à laisser Palace revenir au score, à force de pousser (1-1) : après une récupération haute, Eberechi Eze a a servi Jean-Philippe Mateta pour son cinquième but de la saison. De quoi arracher un bon point pour les hommes d’Oliver Glasner (quinzièmes), quand Chelsea fait du surplace (quatrième).

COLE PALMER, ENCORE LUI ! ⚡️ Et quelle feinte de Sancho au début de l'action 🥵#CRYCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/8kWUUe473C — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 4, 2025

En battant Leicester (dix-neuvième) sur sa pelouse (2-1), Aston Villa (huitième) s’est rapproché du top 6 grâce à des buts de Ross Barkley et Leon Bailey. De son côté, Bournemouth (septième) a confirmé sa bonne tenue cette saison en battant un Everton (seizième) qui n’a gagné qu’une fois depuis début novembre (1-0) grâce à un but de David Brooks (auteur d’une volée parfaite pour conclure). Lanterne rouge, Southampton a enfin sombré sur sa pelouse face à Brentford en concédant cinq buts (0-5) dont quatre en seconde période. Bryan Mbeumo s’est particulièrement démarqué avec un doublé, de quoi porter son total à treize unités. Brentford est dixième, tandis que les Saints sont à la dérive avec six points seulement. Et déjà relégués ?

Aston Villa 2-1 Leicester

Buts : Barkley (58e) et Bailey (76e) pour les Villans // Mavididi (63e) pour Leicester

Bournemouth 1-0 Everton

But : Brooks (77e) pour les Cherries

Crystal Palace 1-1 Chelsea

Buts : Mateta (82e) pour les Eagles // Palmer (14e) pour les Blues

Manchester City 4-1 West Ham

Buts : Coufal (10e, CSC), Haaland (42e et 55e) et Foden (58e) pour Manchester City // Füllkrug (71e) pour les Hammers

Southampton 0-5 Brentford

Buts : Schade (6e), Mbeumo (62e et 69e), Lewis-Potter (90e+2) et Wissa (90e+4) pour les Bees

