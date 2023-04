Manchester City détruit Southampton

Buts : Mara (72e) pour les Saints // Haaland (45e, 68e), Grealish (58e) et Alvarez (74e) pour les Citizens

Le duel d’extrémistes au Saint Mary’s Stadium a tourné à l’avantage du dauphin mancunien, face à la lanterne rouge Southampton (0-2).

Sans surprise, les Citizens mettent rapidement le pied sur le ballon. Affublé de cet hideux gilet fluo, Jack Grealish lance les hostilités : bien servi après un joli mouvement collectif, sa frappe manque de pep’s pour inquiéter Gavin Bazunu (6e). Patiemment repliés à l’arrière, les Saints guettent la moindre situation de contre. Mais Kamaldeen Sulemana pousse trop son ballon, après un cent mètres remporté face à Nathan Aké (16e). Pas grand-chose à se mettre sous le pied, donc, avant qu’Erling Haaland ne manque sa tête de près (41e) et que Sulemana ne lui réponde en ouvrant trop son pied (44e). Sur l’action qui suit, la deuxième tentative du buteur norvégien est la bonne sur le centième caviar de Kevin De Bruyne en Premier League (1-0, 45e).

100 – Kevin De Bruyne has become the fifth player to assist 100 goals in the Premier League:

162 – Giggs 111 – Fàbregas 103 – Rooney 102 – Lampard 100 – De Bruyne

Games needed to reach 100:

237 – De Bruyne 293 – Fàbregas 367 – Giggs 445 – Rooney 559 – Lampard

