Pep Guardiola ne regrette pas la vente de Cole Palmer à Chelsea

C’est ce qu’on appelle poser une Cole.

En feu ces dernières semaines avec Chelsea, Cole Palmer pointe aujourd’hui en tête du classement des buteurs de Premier League avec vingt pions, à égalité avec Erling Haaland. De quoi se mordre les doigts pour Manchester City, qui avait laissé filer l’Anglais dans les ultimes heures du mercato estival 2023. Interrogé sur le sujet, Pep Guardiola a toutefois affirmé ne pas avoir de regrets, comprenant totalement les raisons du départ de l’attaquant : « C’est un joueur exceptionnel, nous le savions quand il était ici (à Manchester City). Je ne lui ai peut-être pas donné les minutes qu’il méritait et qu’il a aujourd’hui à Chelsea. Je suis heureux pour lui, car c’est un gars adorable. Il a un potentiel incroyable. »

L’Espagnol a précisé s’être heurté à la volonté du joueur, malgré son souhait de le conserver au sein de son effectif. « Il me demandait depuis deux saisons de partir. Je lui ai dit en pré-saison de rester, parce que Riyad (Mahrez) était parti, mais il m’a dit « Non, je veux m’en aller ». Qu’est-ce que je peux dire après deux saisons ? » Entre 2021 et 2023, Palmer a disputé 41 rencontres avec les Citizens, contre 38 avec Chelsea cette saison.

