Palmer d'or

Bukayo Saka, Phil Foden, Marcus Rashford, Jarrod Bowen encore Anthony Gordon, tel est l’impressionnant vivier des ailiers des Three Lions. Des noms clinquants auxquels il faudra désormais ajouter celui de Cole Palmer. Auteur d’un quadruplé face à Everton ce lundi soir à Stamford Bridge (6-0), sous les yeux de Steve Holland, l’adjoint de Gareth Southgate, le gamin de Manchester a définitivement marqué les esprits et montré à tout le Royaume qu’il faudra compter sur lui pour l’Euro cet été.

Cold Palmer

Arrivé en septembre dernier de Manchester City, où il a été formé, pour la coquette somme de 47 millions d’euros, Palmer avait encore tout à prouver après n’avoir joué que 1 481 minutes avec l’équipe première des Skyblues depuis 2020. Si cet achat des Blues semblait être un pari démesuré, l’attaquant de 21 ans est très vite parvenu à mettre tout le monde d’accord. Le début de la saison de Chelsea est décevant, malgré un mercato XXL (Nkunku, Caicedo, Lavia, Disasi ou encore Jackson), mais l’Anglais, lui, n’a eu besoin que d’un petit mois pour s’acclimater. Rapidement décisif, il devient vite le seul à prendre la lumière dans un triste effectif. Aussi bien capable d’évoluer dans l’axe, en 10, en faux-9 ou sur l’aile droite, Palmer a une capacité d’élimination assez impressionnante et s’affirme rapidement comme le maître à jouer de Chelsea. Week-end après week-end, l’international anglais est comme dans un poisson dans l’eau et enchaîne les pions jusqu’à inscrire un triplé héroïque dans un match fou face à Manchester United (4-3).

Des coups d’éclats qui n’en sont plus vraiment tant ce joueur est régulier. Pour preuve, sur les 23 derniers matchs de Premier League, il a marqué 20 buts et délivré 9 passes décisives. Ce qui lui permet d’avoir Mauricio Pochettino dans sa poche : « L’une de ses meilleures qualités est sa mentalité et sa capacité à gérer la pression. Il est jeune, et je pense que c’est sa première saison où il joue de manière très régulière. Il est étonnant de voir comment il gère la pression ». Sa performance magistrale contre Everton ce lundi soir surprendra du monde, mais pas les suiveurs réguliers de Premier League qui ont flairé le talent de cette patte gauche, qui est impliquée sur 36 buts des Blues cette saison. Des statistiques d’autant plus remarquables dans un Chelsea sur le point d’enchaîner une deuxième saison hors du Big five depuis l’exercice 2017-2018.

LE TRIPLÉ POUR COLE PALMER EN 30 MINUTES 😱😱 L'Anglais est en FEU et Chelsea mène déjà 3-0 face à Everton 🤯#CHEEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/zImeDTuT34 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2024

Meilleur joueur de la saison en Premier League ?

Pour succéder à Frank Lampard, dernier joueur de Chelsea a avoir planté quatre buts dans un match de Premier League (contre Aston Villa en mars 2010), Cole Palmer a dû négocier avec Nicolas Jackson, qui a tenté de lui subtiliser le ballon pour tirer le penalty à sa place, montrant déjà une belle force de caractère. Ovationné lors de sa sortie par tout Stamford Bridge à la 79e, Palmer, qui ne compte que deux sélections avec les Three Lions (35 minutes jouées), a sans aucun doute gagner sa place pour l’Allemagne cet été en devenant ce lundi le co-meilleur buteur de la Premier League avec Erling Haaland (20 buts). Avant ça, le gamin de Manchester aura l’occasion de briller lors de dernières rencontres de prestiges en championnat (Arsenal, Aston Villa, Tottenham, West Ham entre autres) mais surtout l’opportunité de frapper un grand coup ce samedi après-midi face à Manchester City, son club formateur, en demi-finale de la FA Cup. Histoire d’endosser de nouveau le costume de héros en permettant à Chelsea de se hisser en finale ?

Cole Palmer et Chelsea ratatinent Everton