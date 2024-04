Cole Palmer et Chelsea ratatinent Everton

Chelsea 6-0 Everton

Buts : Palmer (13e, 18e, 29e, 64e, s.p) Jackson (44e) et Gilchrist (90e)

Cold Palmer.

Quatrième défense de Premier League avant cette rencontre, Everton s’est fait écraser par Chelsea ce lundi (6-0). Étincelant, Cole Palmer a inscrit un quadruplé, comme un grand. La première grosse opportunité de la rencontre est pourtant pour Everton. Sur un délicieux service de Seamus Colman, Beto est à quelques centimètres des cages mais n’arrive pas à pousser le cuir au fond des filets (10e). Comme souvent dans le football, cela se paie cache puisque quelques secondes plus tard Cole Palmer réalise un petit numéro en humiliant Jarrad Branthwaite grâce à un petit pont avant de combiner avec Noni Madueke et de conclure d’un bel intérieur du pied à l’entrée de la surface (1-0, 13e). Brillant. Suite à un beau mouvement collectif des Blues, Jackson oblige Jordan Pickford à repousser le cuir avant que l’inévitable Calmer ne surgisse pour doubler la mise (2-0, 18e). Son 7e but lors des 4 derniers matchs. Assommés, les Toffees continuent de couler. Loin d’être rassasié, Palmer profite d’une relance ratée du portier adverse pour voir triple en le lobant (3-0, 29e) . Jackson, trouvé par Marc Cucurella, participe ensuite à la fête en enchaînant un contrôle du pied gauche puis une reprise du pied droit (4-0, 44e).

Après cette tempête, Pickford, toujours, évite à Palmer de continuer son massacre en repoussant sa tentative au premier poteau (54e). Mais après une faute de Michael Kean sur Madueke, Chelsea obtient un penalty : l’international anglais, après avoir arraché le ballon, à juste titre, dans les bras de Jackson ne tremble pas et fait encore trembler les filets (5-0, 64e). Avec cet énième pion, l’Anglais rejoint Erling Haaland en tête des meilleurs buteurs de Premier League (20 buts). Le jeune Alfie Gilchrist ne se gênera pas pour aggraver le score : après une frappe de Ben Chilwell contrée par le portier adverse, le rookie ne se pose pas de question et marque son premier but en professionnel d’une belle reprise de volée (6-0, 90e). Grâce à ce large succès, Chelsea, neuvième, reviennent à trois points de Newcastle, sixième et peut continuer de rêver d’Europe.

La bulle.

Pronostic Chelsea Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League