Everton fout le blues à Chelsea

Everton 2-0 Chelsea

Buts : Doucouré (55e) et Dobbin (90e+2) pour les Toffees

La déprime se poursuit à Chelsea.

Battu sur la pelouse d’Everton (1-0) ce dimanche, Chelsea enchaîne une deuxième défaite de suite en Premier League et ne parvient pas à s’extirper du ventre mou. Respectivement onzièmes et dix-huitièmes au coup d’envoi, Chelsea comme Everton ne parviennent pas à emballer le match dans un premier acte ronronnant. Enzo Fernández (4e) et Cole Palmer (15e) font parcourir un léger frisson à Goodison Park, tout comme Jack Harrison (25e), mais les seuls enseignements sont finalement la sortie sur blessure d’Ashley Young (41e) pour les Toffees, un quart d’heure après la rechute de Reece James (27e) pour les Blues.

Les hommes de Sean Dyche appuient néanmoins fortement sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Robert Sánchez déploie ses ailes pour repousser une tentative de Dwight McNeil (50e) mais il ne peut rien face à Abdoulaye Doucouré, à l’affût après un duel remporté par le gardien de Chelsea face à Dominic Calvert-Lewin (1-0, 55e). Plombés par une irritante imprécision dans les 30 derniers mètres ainsi que par la sortie sur blessure de Sánchez en fin de match (84e), les Blues rendent les armes sur une ultime frappe victorieuse de Lewis Dobbin (2-0, 90e+2) et subissent déjà leur septième revers de la saison.

Finalement, elle avait du bon, cette sanction pour Everton.

Everton (4-4-1-1) : Pickford – Young (Patterson, 41e), Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Harrison (Dobbin, 86e), Gueye (Onana, 46e), Garner, McNeil – Doucouré – Calvert-Lewin (Beto, 67e). Entraîneur : Sean Dyche.

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez (Petrović, 84e) – James (Colwill, 27e), Disasi, Badiashile, Cucurella (Maatsen, 84e) – Fernández (Sterling, 66e), Caicedo – Palmer, Gallagher, Mudryk – Broja (Jackson, 67e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Fulham 5-0 West Ham

Buts : Jiménez (22e), Willian (31e), Adarabioyo (40e), Wilson (60e) et Vinicius (89e) pour les Cottagers

