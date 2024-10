Sir Alex Ferguson poussé vers la sortie par Manchester United

On ne respecte plus les anciens.

Voilà déjà quelques années que du côté de Manchester United, les choix et décisions surréalistes ne surprennent plus grand monde, entraînant peu à peu le déclassement des Red Devils. Pourtant, le board mancunien est en passe de franchir une nouvelle étape dans la destruction de l’institution. Ce mardi, The Athletic révèle qu’Ineos, copropriétaire du club, a décidé de s’attaquer à la légende absolue de l’écurie anglaise, Sir Alex Ferguson.

Manager emblématique de 1986 à 2013, l’Écossais a remporté la bagatelle de 38 titres avec les pensionnaires d’Old Trafford . De quoi faire de lui un intouchable au sein de l’institution Manchester United, et lui conférer un statut d’ambassadeur mondial et d’administrateur au conseil d’administration du club.

Economie de bouts de chandelle

Plus pour longtemps, selon The Athletic, qui indique que l’ancien manager, rémunéré pour ses fonctions, va être écarté par Ineos, et ce pour… réduire les coûts et faire des économies. Le quotidien précise que Sir Alex restera directeur non exécutif du club et qu’il sera le bienvenu pour assister aux matches des Red Devils. Il ne sera simplement plus rémunéré.

Pendant ce temps, Leny Yoro perçoit près de 10 millions d’euros annuels…

Noussair Mazraoui opéré du cœur et absent plusieurs semaines