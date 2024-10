Villa et United se quittent dos à dos

Aston Villa 0-0 Manchester United

Pas loin d’être la purge de la journée.

Villa Park a connu ces dernières saisons de nombreuses joies, mais tentera d’oublier bien rapidement ce dimanche après-midi. Face à Manchester United, Aston Villa n’a pas réussi à emballer une partie globalement soporifique, conclue sans but (0-0). Les Red Devils ne devraient eux non plus pas tirer 1000 enseignements de cette partie, si ce n’est que la charnière Maguire-Evans (puis Matthijs de Ligt en seconde période) a tenu le choc malgré quelques secousses en contre-attaques. Villa reste cinquième, United (seulement deux succès en championnat) ne se sort pas de son marasme et stagne à la quatorzième position.

Comble de l’ennui : alors que la partie commençait à prendre un rythme intéressant, à l’aube des derniers instants, l’arbitre principal a eu un problème de micro, ce qui l’a contraint à arrêter les débats quelques minutes, éteignant ainsi tout début d’étincelle. La seule grosse action notable est arrivée dans le temps additionnel : sur un centre filant au deuxième poteau, Jaden Philogene a surgi pour enrouler un tir du gauche, dévié in extremis par le dos de Diogo Dalot (90e+3), félicité comme il se doit par Andre Onana.

Ce point sera-t-il suffisant à Erik ten Hag pour conserver son poste ?

