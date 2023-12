United retrouve la victoire dans la magie de Noël

Menés de deux pions et au fond du trou à la pause contre le sexy Aston Villa, les Red Devils ont tout renversé grâce à un doublé d'Alejandro Garnacho et le réveil de Rasmus Højlund (3-2). Une victoire qui fait beaucoup, beaucoup de bien.

Manchester United 3-2 Aston Villa

Buts : Garnacho (59e & 71e), Højlund (82e) pour les Red Devils // McGinn (21e) & Dendoncker (26e) pour les Villans

Même Andre Onana, parti de l’autre bout du pré, est venu célébrer ça. Muet lors des quatorze premiers matchs de Premier League de sa carrière, malgré ses cinq réalisations en Ligue des champions cette saison, Rasmus Højlund a bien choisi son moment pour ouvrir son compteur dans son nouveau championnat : à la 82e minute, ce mardi soir à Old Trafford, il a surgi en pivot pour signer ce qu’on appelle communément « un vrai but d’attaquant » et valider la remontada de Manchester United contre Aston Villa (3-2, 82e) malgré les deux unités de retard à la pause. À l’image de son attaquant norvégien de 20 ans, MU s’était longtemps montré empoté mais était revenu dans le match grâce au fougueux Alejandro Garnacho (19 ans), auteur d’un doublé. Grâce à ses jeunots, United gagne de nouveau, après quatre matchs sans victoire et surtout sans but inscrit.

Après les 45 premières minutes, Villa était pourtant co-leader de PL, à égalité avec Liverpool. Deux fois en cinq minutes, John McGinn a fait parler sa science du coup de pied arrêté : son coup franc de la 21e minute (0-1), qui a rebondi dans la boite mais que personne n’a touché, a trompé un Andre Onana semble-t-il troublé par la parasite Leon Bailey, entré dans son cerveau ; son corner de la 26e, ensuite, a permis à Clément Lenglet de trouver Leander Dendoncker, buteur d’une aile de pigeon (0-2, 26e). Néanmoins, Villa a beaucoup subi par la suite, et Rashford aurait rapidement pu faire fructifier la domination des siens s’il n’avait pas été calmé par Martínez (31e et 35e) ou par la déficience de son pied gauche (44e). Pas en réussite non plus dans ses tentatives (30e, 56e), Bruno Fernandes a en revanche brillé par sa niaque et ses nombreux services dans la profondeur. Dès le retour des vestiaires, les Mancuniens pensaient d’ailleurs avoir enfin converti l’un de ces caviars mais Alejandro Garnacho, lancé par Rashford, s’est fait VARisé pour quelques centimètres (48e).

Manchester United sombre en 5 minutes 🥶 Quel début de match d'Aston Villa ! 🔥#MUNAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/pbHCl62HR8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 26, 2023

Heureusement pour eux, l’exact même schéma s’est répété dix minutes plus tard, cette fois sans le coup de massue de Craig Pawson au bout (1-2, 59e). Le fougueux Garnacho a continué, et après avoir trop croisé (63e), il a fait mouche sur un nouveau ballon de Fernandes mal dégagé par Lenglet (2-2, 71e). Le Portugais, décidément dans tous les coups, est également à l’origine du but de la gagne dix minutes plus tard, puisque c’est lui qui botte le corner. La parade d’Onana sur une tête de Bailey (60e) et l’intervention de Jonny Evans sur une frappe de McGinn (72e) ont fait office de tournants du match et les Villans, si faciles dans les 30 premières minutes, n’ont jamais planté ce troisième but. Et si c’était déjà l’effet Jim Ratcliffe ?

MU (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka, Evans, Varane, Dalot – Mainoo (McTominay, 81e), Eriksen (Gore, 90e+5) – Rashford (Antony, 81e), B. Fernandes, Garnacho (Mejbri, 90e+5) – Højlund (Kambwala, 89e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Villa (4-2-3-1) : E. Martínez – Konsa, D. Carlos, Lenglet, Digne (Álex Moreno, 50e) – Dendoncker (Durán, 86e), D. Luiz – Bailey (Zaniolo, 78e), Mc Ginn (Iroegbunam, 86e), J. Ramsey (M. Diaby, 78e) – Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

