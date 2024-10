L'Espagne vient à bout du Danemark

Espagne 1-0 Danemark

But : Zubimendi (79e)

Une volée insensée, et une petite erreur du gardien.

Voilà ce qui a permis à l’Espagne de s’imposer ce samedi soir, lors de la troisième journée de Ligue des nations : contre le Danemark, et alors que le score restait désespérément vierge, Martin Zubimendi a tenté sa chance de loin pour offrir la victoire aux siens grâce à son tout premier but en sélection. Avec cette victoire sur la plus courte des marges, la Roja passe leader de sa poule (sept points).

Le plus fort a gagné

Fautif sur la seule réalisation de la rencontre, Kasper Schmeichel avait pourtant retarder l’échéance en repoussant notamment deux tentatives d’Alvaro Morata en seconde période. Avant la pause, l’avant-centre et Lamine Yamal avaient également raté le cadre de peu. En face, seul Kasper Dolberg s’est montré dangereux face à un David Raya irréprochable et des locaux largement dominateurs.

Une bonne façon de rendre hommage à Andrés Iniesta, en tout cas.

