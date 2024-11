Pronostic Serbie Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Un Serbie – Danemark avec des buts de chaque côté

La Serbie a été présente lors des 3 grands derniers rendez-vous internationaux, avec des participations au Mondial 2018 et 2022 mais aussi à l’Euro 2024. Le bilan lors de ces grandes compétitions est le même, des éliminations rapides avec beaucoup de frustration. Lors du dernier Euro, Dragan Stojković a dû gérer les tensions avec son vice-capitaine Tadić. La retraite internationale du dernier après cet Euro catastrophique simplifie la vie de son sélectionneur qui espère encore pouvoir prendre la 2e place dans cette Ligue des nations afin de jouer le Final 8. Lors du 1er match de cette compétition, la Serbie avait réalisé une prestation intéressante en signant un nul contre le tout récent champion d’Europe, l’Espagne (0-0) avant de s’incliner au Danemark (2-0). Par la suite, les Serbes ont décroché leur première victoire contre la Suisse (2-0). En revanche, lors du match retour contre la Roja, la Serbie n’a pas existé avec un lourd revers (3-0). Le week-end dernier, les Serbes sont allés chercher le nul en Suisse (1-1), qui leur permet de rester en course pour la qualification. Pour cela, la mission est simple avec une obligation de victoire contre le Danemark. Pour ce rassemblement, Stojković compte sur son attaque avec notamment Mitrović, auteur d’un penalty arrêté samedi et qui vous sans doute se rattraper.

En face, le Danemark est une nation qui a montré tout son potentiel lors des dernières années en étant tout proche de se hisser en finale de l’Euro 2020. Lors du dernier championnat d’Europe, les partenaires de Kasper Schmeichel ont chuté en 8es de finale face au pays hôte, l’Allemagne, malgré une prestation d’ensemble convaincante. Bien rentrés dans cette Ligue des nations, les Vikings ont dominé consécutivement la Suisse et la Serbie, avant de s’incliner en Espagne et d’être tenu en échec par la Suisse. En s’inclinant à domicile contre l’Espagne (1-2) lors de la dernière journée, le Danemark doit accrocher au moins le nul en Serbie pour viser les phases finales. Pour ce dernier rassemblement de l’année, le Danemark s’appuie notamment sur Højbjerg, Eriksen ou Hojlund. L’attaquant de Manchester United doit passer un palier. Cette affiche pourrait nous offrir une rencontre avec des filets qui vont trembler de chaque côté entre la Serbie et le Danemark, qui peuvent tous les deux encore se qualifier et qui ont connu des buts des deux côtés dans leur match respectif de samedi.

