Pronostic Danemark Serbie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Le Danemark domine la Serbie

Le Danemark, présent lors de l’Euro 2024 en Allemagne, dispute la Ligue A de Ligue des nations. Durant l’Euro, les Danois s’étaient distingués en signant trois matchs nuls en phase de poules, contre la Slovénie, l’Angleterre et la Serbie. Qualifiés pour les huitièmes de finale, ils ont ensuite été éliminés par l’Allemagne, pays hôte, sur un score de 2-0 après avoir opposé une belle résistance. L’objectif du Danemark est désormais de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde tout en réalisant une bonne campagne en Ligue des nations. Après l’Euro, le sélectionneur emblématique Kasper Hjulmand a quitté son poste et a été temporairement remplacé par Lars Knudsen. Pour sa première, les Danois ont profité de l’indiscipline suisse pour décrocher une victoire importante (2-0) avec des réalisations de Dorgu et du néoMarseillais Højbjerg.

La Serbie, malgré un mauvais Euro et de nombreux forfaits cette semaine, a su réaliser un bon 1er match jeudi à domicile. En Allemagne, les Serbes avaient été éliminés dès la phase de groupes, avec une défaite contre l’Angleterre suivie de deux matchs nuls face à la Slovénie et au Danemark. Sans Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić et Nemanja Gudelj, ou encore le néoretraité Tadić, les Serbes ont réussi une bonne prestation en tenant tête au champion d’Europe, l’Espagne (0-0). Il y a tout de même un grand manque de talent offensif logique en l’absence de tous ses joueurs chez une sélection serbe qui a seulement trouvé le cadre une fois face à l’Espagne. Boosté par son succès face à la Suisse, le Danemark devrait enchaîner à domicile contre la Serbie.

Revivez Danemark-Serbie (0-0)