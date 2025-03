La nouvelle qui peut changer l’avenir du Red Star

La Red Star Academy ?

C’est un tournant majeur dans l’histoire du Red Star FC. Alors que le club audonien lutte pour assurer son maintien en Ligue 2 (disposant à ce jour de six points d’avance sur le barragiste), il vient de recevoir une bonne nouvelle et la communique sur ses réseaux. La LFP et la FFF ont donné leur feu vert pour l’ouverture de son centre de formation agréé à Marville (93), à condition qu’il se maintienne dans l’antichambre de l’élite.

Une évolution qui pourrait bien changer le visage du club dans les années à venir. Depuis 2019, l’Étoile rouge de Saint-Ouen formait déjà des jeunes talents sur ce site, mais sans le précieux label de centre de formation. Conséquence de cela ? Les meilleurs joueurs étaient souvent tentés par un départ précoce vers des clubs mieux structurés. Le Red Star pourra donc sécuriser ses pépites avec des contrats plus avantageux et leur offrir des conditions optimales de progression.

Un nouveau point d’ancrage solide pour les talents d’Île-de-France

L’enjeu dépasse d’ailleurs largement l’ambition du club de se maintenir en Ligue 2. Il s’agit aussi d’ancrer durablement le Red Star comme un acteur fort de la formation francilienne, un territoire où la concurrence est rude entre les clubs professionnels et les centres de préformation, et quand on connaît le vivier de talents en Île-de-France, le Red Star pourrait en tirer un immense bénéfice. En cas de maintien, le club de Saint-Ouen pourra compter sur un outil précieux pour grandir et peut-être rêver plus grand à l’avenir.

