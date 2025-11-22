Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace

Après-midi de doublés en Ligue 2.

Malgré un Kader Bamba en feu pour Clermont, le Red Star est parvenu à décrocher un point sur le fil dans son stade Bauer (2-2), mais reste sous la menace de Saint-Étienne, qui pourra lui subtiliser la deuxième place en cas de succès contre Nancy dans la soirée. Le buteur maison Damien Durand avait parfaitement lancé les siens à la suite notamment d’une merveille de déviation de Saîf-Eddine Khaoui au départ de l’action. Avant que le droitier Bamba ne marque par deux fois du gauche, dont une frappe lumineuse en pleine lucarne. Le salut est finalement venu en toute fin de partie de Pierre Lemonnier sur corner pour les Franciliens.

Le ciseau pour rien d’Averlant

Dans l’autre match de l’après-midi, c’est Guingamp qui a eu le dernier mot à Amiens (1-2). Teddy Averlant avait pourtant fait rugir la Licorne d’un superbe ciseau, avant que Louis Mafouta, lui aussi auteur d’un doublé, ne permette aux Bretons de s’imposer. Un penalty et un but de renard après un corner prolongé au premier poteau auront suffi à l’ancien Amiénois pour offrir la victoire à l’En Avant, de retour à la sixième place d’un championnat extrêmement serré.

C’est bien simple : si on leur demande, les deux tiers de cette Ligue 2 sont candidats à la montée.

Red Star 2-2 Clermont

Buts : Durand (1re) et Lemonnier (86e) pour le Red Star // Bamba (12e et 24e) pour Clermont

Amiens 1-2 Guingamp

Buts : Averlant (19e) pour Amiens // Mafouta (28e SP et 33e) pour l’En Avant

