Karim Benzema finit l'année par une victoire

Benzema qui rit, Lacazette qui pleure

La bataille des Gones.

Le match opposant le Neom d’Alexandre Lacazette au Al-Ittihad de Karim Benzema a tourné en faveur du Ballon d’or mercredi (1-3). Le Nueve n’a pas marqué, laissant la lumière à Steven Bergwijn. Passeur sur l’ouverture du score de Roger (14e), le Néerlandais a inscrit le but de la bascule (69e) alors que Neom avait égalisé par Saïd Benrahma (27e).

Ahmed Al Ghamdi a ensuite assuré la victoire sur le gong (90e+7). Al-Ittihad, qui comptait aussi Predrag Rajkovic, Moussa Diaby, Fabinho, Danilo Pereira et N’Golo Kanté dans son onze, occupe la cinquième place du championnat, à six points du podium, pendant que Neom reste scotché au septième rang. Et Lacazette dans tout ça ? Le Général n’a plus marqué depuis le 19 octobre.

L’OL ne voudrait pas le relancer ?

Benzema de retour en équipe de France : ceci n’arrivera pas

