Grâce à Sadio Mané et sans Cristiano Ronaldo, Al-Nassr bat Al-Ittihad

Al-Nassr 2-0 Al-Ittihad

Buts : Mané (86e, SP) et Angelo (90e+6)

Même pas besoin de Cristiano Ronaldo, juste de temps. À l’occasion de la 21e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr a battu Al-Ittihad en marquant deux buts en fin de match. En l’absence du Portugais de tout juste 41 ans, toujours en mode ouin-ouin et pas loin du conflit avec les instances du championnat d’Arabie saoudite, les locaux s’en sont remis à Sadio Mané pour dessiner leur courte victoire.

Ângelo finit le travail

Élu homme du match, le Sénégalais a ainsi inscrit un penalty en toute sérénité pour ouvrir le score à la 86e minute. Avant qu’Ângelo ne signe le break en remontant tout le terrain sur une contre-attaque éclair pendant le temps additionnel. Par conséquent, l’équipe de Joao Félix et Kingsley Coman ou encore Mohamed Simakan revient à un petit point de la place de leader occupée par Al-Hilal (que Karim Benzema vient de rejoindre en provenance de… Al-Ittihad, avec un triplé en guise de première). Suffisant pour consoler CR7 ?

Deserved award for Sadio Mane.pic.twitter.com/WYC9E3DNBA — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 6, 2026

Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG