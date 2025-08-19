Al-Nassr fonce en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite grâce à João Félix

Le duel Ronaldo-Benzema remporté par CR7.

Ce mardi après-midi, le steameur Zack Nani diffusait gratuitement le premier rendez-vous de la saison du football saoudien : la première demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite entre Al-Nassr et Al Ittihad, étonnement délocalisée… à Hong Kong. Sous une chaleur humide, Al-Nassr s’est qualifié en finale au terme d’un match accroché.

João Félix à la rescousse

Dès la 10e minute, Sadio Mané avait mis ses potes de Riyad sur les bons rails grâce à une sublime reprise de volée au point de penalty. Un quart d’heure après l’ouverture du score, le Sénégalais essuyait ses crampons sur les parties génitales du pauvre gardien de 20 ans Hamed Abdullah Mohammed Yousef, qui l’espace d’un instant pensait ne jamais mettre un enfant au monde. Résultat : Mané a été exclu et Al-Nassr a joué plus d’une heure en infériorité numérique.

DRAMATIQUE ! CARTON ROUGE POUR SADIO MANÉ ! 🟥 Mdrhrddhgf mais comment il l'a piétiné WESH ! 😭😭 pic.twitter.com/42w0Rrk4Rh — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) August 19, 2025

Entre temps, Al Ittihad était revenu au score grâce à un caviar de Moussa Diaby pour Steven Bergwijn (1-1, 16e). À onze contre dix, les hommes de Laurent Blanc pensaient tenir le bon bout, mais c’était sans compter sur João Félix, parti dans le dos de la défense d’Al Ittihad pour crucifier les espoirs des tigres de Djeddah sur une passe décisive d’un certain Cristiano Ronaldo (2-1, 61e)

BUUUUUT VALIDÉ DE JOAO FELIX SUR UNE PASSE D DU GOAAAAAAT !!!!!! ⚽️🇸🇦 2-1 pour Al-Nassr c'est CHAUUUUD !! pic.twitter.com/TVSHWEYGph — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) August 19, 2025

Félix est de retour… en Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo mord la poussière face à Karim Benzema