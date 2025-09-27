Le bijou de Sadio Mané, le recadrage de Karim Benzema

L’un est-il lié à l’autre ?

C’est peu probable, mais Karim Benzema n’était sans doute pas d’humeur à rigoler : lors de la quatrième journée de Saudi Pro League, son Al-Ittihad s’est incliné à domicile face à Al-Nassr en encaissant des buts de l’inévitable Cristiano Ronaldo et de l’excellent Sadio Mané. Ce dernier, auteur de l’ouverture du score, s’est même offert un bijou dès la neuvième minute.

Le PÉTARD de Sadio Mané contre Al-Ittihad de Benzema. 🤯 Toujours en forme. 🫡🇸🇳pic.twitter.com/sHx9mawsbN — Sport News Africa (@snewsafrica) September 27, 2025

Alors forcément, l’attaquant pouvait être bougon. Et lorsqu’une journaliste a essayé de lui faire une « blague » après la rencontre en lui demandant de signer une photo où il apparaît endormi sur une table, l’ancien avant-centre du Real Madrid n’a pas bien accueilli la proposition : refusant de s’exécuter, le Français lui a fait comprendre que sa vanne n’était pas drôle.

Plus légitime que ses réactions envers Kylian Mbappé.

Benzema il me termine son côté 69 il est ressorti d’un coup https://t.co/x2nvXebmkd pic.twitter.com/NGwN5hoIrj — nywa (@cmoinywa) September 26, 2025

