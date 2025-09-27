S’abonner au mag
  • Saudi Pro League
  • J4
  • Al-Ittihad-Al-Nassr (0-2)

Le bijou de Sadio Mané, le recadrage de Karim Benzema

FC
Le bijou de Sadio Mané, le recadrage de Karim Benzema

L’un est-il lié à l’autre ?

C’est peu probable, mais Karim Benzema n’était sans doute pas d’humeur à rigoler : lors de la quatrième journée de Saudi Pro League, son Al-Ittihad s’est incliné à domicile face à Al-Nassr en encaissant des buts de l’inévitable Cristiano Ronaldo et de l’excellent Sadio Mané. Ce dernier, auteur de l’ouverture du score, s’est même offert un bijou dès la neuvième minute.

Alors forcément, l’attaquant pouvait être bougon. Et lorsqu’une journaliste a essayé de lui faire une « blague » après la rencontre en lui demandant de signer une photo où il apparaît endormi sur une table, l’ancien avant-centre du Real Madrid n’a pas bien accueilli la proposition : refusant de s’exécuter, le Français lui a fait comprendre que sa vanne n’était pas drôle.

Plus légitime que ses réactions envers Kylian Mbappé.

Al-Nassr fonce en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite grâce à João Félix

FC

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

