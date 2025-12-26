Jules Koundé et Kylian Mbappé parmi les footballeurs célibataires les plus sexy du monde

Le monde de la recherche est en ébullition.

Commandée par le très sérieux institut britannique Top Football Betting Sites, une étude a tenté d’évaluer les footballeurs non mariés les plus sexy du monde. Après des mois d’intense travail, les chercheurs livrent enfin leurs conclusions.

« Notre étude prend en compte quatre facteurs qui font l’attractivité d’un individu : le talent, la beauté, la taille et l’intérêt », explique l’un des porte-paroles du projet dans un souci de transparence méthodologique. La beauté est évaluée par la symétrie du visage, « puisque les êtres humains sont attirés par la proportionnalité », forcément. Quant à l’intérêt, « nous l’avons estimé par des recherches Google comme « Est-ce que Rodrygo a une petite amie », pour voir si les joueurs suscitaient les convoitises ».

Les traits parfaits de Marmoush, la taille non optimale de Mbappé

La conclusion est sans appel : le buteur de Manchester City Omar Marmoush est le plus sexy de tous les joueurs de football, avec un score total de 84.39. « Ses traits remarquables s’alignent presque parfaitement avec le nombre d’or, cette formule mathématique ancienne utilisée depuis des siècles par les artistes et les scientifiques pour définir la beauté physique », justifie le rapport. Il est talonné de près par le très beau Declan Rice (83,37), grâce au très fort intérêt qu’il suscite.

Et cocorico, trois Français figurent dans le top 10 : Jules Koundé (3e) devance Kylian Mbappé (5e), sanctionné par « sa taille non optimale ». De son côté, Michael Olise est 9e. Quant à Cristiano Ronaldo, il n’hérite que d’une décevante 8e place, pour laquelle les chercheurs n’avancent toutefois aucune explication.

C’est Noël, on est un peu en rade d’actus, vous pardonnerez.

