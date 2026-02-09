S’abonner au mag
Une décision de la VAR fait scandale en Ligue 1 tunisienne

Une décision de la VAR fait scandale en Ligue 1 tunisienne

Un mach au sommet basculé dans la controverse. Selon le média Webdo, un véritable scandale arbitral a éclaté dimanche lors du choc de la Ligue 1 tunisienne opposant le Club sportif sfaxien, quatrième au classement, au Club africain, leader du championnat.

Devant leur public, les Sfaxiens ont rapidement pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Hichem Baccar (consécutif à une grosse faute de main confirmée par la VAR). Solides et globalement dominateurs, ils semblaient se diriger vers une victoire de prestige. La frustration a toutefois été immense lorsque, en fin de rencontre, les Clubistes ont arraché l’égalisation par Sadok Kadida, un résultat qui leur permet de conserver la tête du classement.

<iframe loading="lazy" title="ملخص مباراة النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي | Css vs Club Africain" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ei7Hg-1k5o0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les arbitres vidéo sanctionnés

Le but égalisateur a été validé après consultation de la VAR, bien qu’une position de hors-jeu de Firas Chaouat ait été constatée dans la construction de l’action. Les arbitres vidéo Haythem Guirat et Oussema Chraiet avaient pourtant indiqué à l’arbitre central Fraj Abdellaoui que le but était conforme au règlement. Face à cette erreur manifeste, la Direction nationale de l’arbitrage a réagi rapidement en prononçant la suspension des deux arbitres assistants concernés.

Puisqu’on vous dit que la VAR a réglé tous les problèmes…

50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade

