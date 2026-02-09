S’abonner au mag
  • France
  • Tribunes

50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade

Par Mathieu Rollinger, avec la rédaction de So Foot
4 minutes
50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade

Les insultes discriminatoires fleurissent chaque week-end sur et autour des terrains, obligeant le corps arbitral et les différentes ligues à intervenir. Alors plutôt que de verser gratuitement dans l’homophobie, le sexisme, le racisme, le validisme, la grossophobie, la xénophonie, etc., voici un petit lexique pour exprimer son opposition sans franchir de ligne rouge.

« Amateur ! »« Amatrice ! » : parce que personne ne devrait se réjouir d’avoir marqué un coup franc alors que son équipe est menée 9-0.

« Arioul ! » : les Kabyles comprendront.

« Bellicole ! » : à adresser aux dirigeants (les Kita, au hasard) qui arrivent à faire leur beurre malgré les déboires sportifs.

« Brigand ! », « Brigande ! » : pardon Maxime.

« Bulot ! » : rien de tel pour faire sortir quelqu’un de sa coquille.

« Cacou ! » : un clafoutis de Saône-et-Loire n’a jamais marqué un but.

« Casse-couille ! » : pour contrecarrer les plans de Roberto De Zerbi et de Diego Simeone.

« Cave ! » : quand le loft est plein.

« Charlot ! » : sauf si vous êtes dans le Grand Est, où pour la Ligue ça vaut une amende de 25 euros…

« Chiffe-molle ! » : à ne pas mélanger avec les torchons.

« Couillon ! », « Couillonne ! » : si ça a pu aider Jean-Pierre Papin à créer de la cohésion dans une équipe, ça ne peut pas être bien méchant.

« Cow-boy ! » : mieux vaut le dire en visio qu’en face.

« Dibu Martinez ! » : au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde.

« Dugenoux ! » : juste en dessous de « dugland », dans la plupart des cas.

« Étron ! » : le fameux homme-étron.

« Face de pet » : la préférée de l’ancien Lyonnais Marcelo.

« Fifrelin ! » : joueur qu’on propose en échange pour faire baisser le tarif d’un transfert. Ex : Faris Moumbagna.

« Glandu ! » : si avec ça, Noisette n’est pas perturbé.

« Großkreutz ! » : désolé Kevin, mais ça sonne comme une insulte.

« Jean-Claude Robignaud ! » : quand la samba ne passe pas.

« Jean-foutre ! », « Jeanne-foutre ! » : à ne pas confondre avec Jorge Paulo Dos Santos Futre.

« Livreur ! » , « Livreuse ! » : sans préciser la compagnie qui opère ladite livraison.

« Marin d’eau douce ! »« Marinette d’eau douce ! » : encore plus corrosif pour celles ou ceux qui auraient des soucis avec la bouteille.

« Minable ! » : nous étions for-minables.

« Mouk’ à brun » : les Ch’tis se sont suffisamment fait insulter pour ne pas avoir les leurs.

« Moldu ! », « Moldue ! » : cela discrimine certes ceux qui ne font pas partie des happy few sorciers, mais qui a vraiment envie de voler sur un balai et de correspondre par chouettes interposées ?

« Moule à gaufres » : pour les fans du Capitaine Haddock ou du Bureau des légendes.

« Noob ! » : comment désigner autrement le numéro 33 puisque son nom n’est pas encore floqué ?

« Olibrius ! » : personne ne veut d’un gouverneur des Gaules qui a martyrisé Sainte-Reine sur un terrain.

« Ordure ! » : même si ça a fait la fortune de la famille Nicollin.

« Paillasson ! » : surtout s’il ou elle est assorti·e d’inscriptions du genre « V.I.P. Very Importante Porte », « Bin v’nu Biloute » ou « Good Vibes Only ».

« Passoire ! » : parce que Jeffrey De Lange a quand même effectué quelques arrêts dimanche soir.

« Penalty de Simone Zaza ! » : ça arrive à tout le monde d’être loin du compte.

<iframe loading="lazy" title="Simone Zaza penalty EURO 2016" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Rn2OE9XJc8U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« Pied droit de Jérôme Rothen ! » : jamais sympa de se dire qu’on ne sert qu’à monter dans un bus.

« Pompe à vélo ! » : si ça peut donner un coup de main.

« PNJ ! » : avant de vous pencher vers votre stagiaire de 3e ou votre petit-neveu, sachez que ça veut dire « personnage non joueur ».

« Poulet sans tête ! » : parce qu’il y a un panneau de publicité au bout du terrain, juste pour prévenir.

« Raclure ! », « Raclure de bidet ! » : pour 5 000 francs.

« Sac à merde ! » : enfin, on pose la question comme ça.

« Salaud », « Salopard ! », « Salopiot !  » : pour utiliser son joker Thierry Roland. Nota bene : l’équivalent féminin est à proscrire.

« Schmirlap » : compréhensible seulement dans un ascenseur Ligue 1-Ligue 2.

« Slip sale ! » : il paraît que ça porte bonheur.

« Tête de bite ! » : parce que c’est trop des bouffons les arbitres, frère.

« Tête de pain sucé » : au petit-déjeuner.

« Tocard ! », « Tocarde ! » : s’en prendre aux chevaux de course sur lesquels ne pas miser, c’est juste un mouv’ anti-PMU.

« Triple andouille ! », « Triple buse ! » : un autre genre de coup du chapeau.

« Trompette ! » : surtout s’il ou elle joue piston.

« Trou du cul ! », « Trou du c’ ! », « Trou de balle ! » : toujours sensible, mais ça passe.

« Tube de l’été ! » : Alain Traoré s’en est facilement remis.

« Va te jeter à la mer ! » : si on peut parler d’un match raté côté montpelliérain.

<iframe loading="lazy" title="Geoffrey Jourdren : Va te jeter a la mer !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/P54zUN_9s40?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Rennes et Habib Beye, c’est fini

Par Mathieu Rollinger, avec la rédaction de So Foot

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!