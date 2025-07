L’un des tubes de l’été en Ligue 1 prend sa retraite

Le hit machine s’arrête.

À 36 ans, Alain Traoré (Burkina Faso, 65 sélections et 21 buts) a décidé de prendre sa retraite. L’ancien milieu de terrain de Lorient, Auxerre, Brest ou encore de l’AS Monaco a officialisé la fin de sa carrière sportive via un long communiqué : « Pour l’amour du sport et le service rendu, pour les émotions procurées et vécues, pour l’effort consenti au fil des années et l’abnégation de toujours avancer malgré les difficultés, je suis fier du chemin parcouru mais également enthousiaste pour la suite : continuer à servir le football. » Connu pour sa puissance et sa précision de frappe, Traoré – frère aîné de Bertrand et cousin de Lassina – s’est offert une pluie de très jolis buts, souvent inscrits lors des premières journées de championnat, au point de fonder une catégorie de joueur à lui seul : les tubes de l’été.

Après une ultime pige française à Lorient, le néoretraité avait sillonné le monde, passant notamment par Kayserispor (Turquie), la RS Berkane (Maroc), Arta/Solar (Djibouti) ou encore Gagnoa (Côte d’Ivoire), son dernier club. Finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso (défaite 1-0 face au Nigeria), Alain Traoré a été l’un des moteurs de l’émergence footballistique du pays depuis une décennie.

Encore un élégant gaucher qui part…

