L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy

Ah oui c’est, c’est cocasse !

La victoire des Léopards de la RDC sur les Guépards du Bénin ce mardi (1-0) a été marquée par une scène pour le moins étonnante. On joue les dernières secondes de la partie lorsque Samuel Moutoussamy, bien connu des supporters du FC Nantes, est contraint de s’allonger au sol, perclus de crampes. Après intervention des soigneurs et lors qu’il semblait se reprendre sa place, l’international congolais a été contraint et forcé par l’arbitre de la rencontre de sortir du terrain sur civière, comme il l’expliquait en zone mixte après la rencontre.

🇨🇩🏥 Moutoussamy explique sa sortie sur civière « J’avais pas besoin de la civière. 𝗟’𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗘 𝗠’𝗔 𝗗𝗜𝗧 : 𝗦𝗜 𝗧𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗘̀𝗥𝗘, 𝗝𝗘 𝗧𝗘 𝗠𝗘𝗧𝗦 𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗝𝗔𝗨𝗡𝗘 🟨. J’en avais déjà un donc j’ai pas trop réfléchi 😂.… https://t.co/KSU1nfJRau pic.twitter.com/wyiIfFXC75 — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 23, 2025

« J’ai dit à l’arbitre que je n’avais qu’une crampe au mollet. J’allais boire une petite bouteille d’eau et retourner sur le terrain, pas besoin de la civière. Mais il m’a dit : « Si, si, tu dois monter sur la civière sinon je te mets un carton jaune ». J’en avais déjà un, donc je n’ai pas trop réfléchi […] C’est un petit point du règlement que je ne connais pas, sûrement » a expliqué un Samuel Moutoussamy tout sourire dans les coursives du stade Al-Medina de Rabat.

Depuis quand ça crampe, un Léopard ?

