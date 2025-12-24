S’abonner au mag
  • Can 2025
  • Gr.D
  • RDC-Bénin (1-0)

L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy

FG
L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy

Ah oui c’est, c’est cocasse !

La victoire des Léopards de la RDC sur les Guépards du Bénin ce mardi (1-0) a été marquée par une scène pour le moins étonnante. On joue les dernières secondes de la partie lorsque Samuel Moutoussamy, bien connu des supporters du FC Nantes, est contraint de s’allonger au sol, perclus de crampes. Après intervention des soigneurs et lors qu’il semblait se reprendre sa place, l’international congolais a été contraint et forcé par l’arbitre de la rencontre de sortir du terrain sur civière, comme il l’expliquait en zone mixte après la rencontre.

« J’ai dit à l’arbitre que je n’avais qu’une crampe au mollet. J’allais boire une petite bouteille d’eau et retourner sur le terrain, pas besoin de la civière. Mais il m’a dit : « Si, si, tu dois monter sur la civière sinon je te mets un carton jaune ». J’en avais déjà un, donc je n’ai pas trop réfléchi […] C’est un petit point du règlement que je ne connais pas, sûrement » a expliqué un Samuel Moutoussamy tout sourire dans les coursives du stade Al-Medina de Rabat.

Depuis quand ça crampe, un Léopard ?

Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour commencer sa CAN

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!