Mohamed Amoura s'excuse auprès d'un supporter iconique de la RDC

La plaisanterie ne passe pas. Après la victoire au finish de l’Algérie face à la RDC ce mardi en huitièmes de la CAN (1-0), l’attaquant algérien Mohamed Amoura y est allé de son chambrage.

Se plantant face à Michel Kuka Mboladinga, ce supporter des Léopards devenu une icône en tenant la même pose pendant 90 minutes, le joueur des Fennecs a imité l’homme-statue : comme lui, il s’est arrêté, a levé le bras droit, avant de se laisser tomber sur la pelouse.

Amoura qui troll le supporter congolais 😂😂😂 pic.twitter.com/Asypig8MWQ — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) January 6, 2026

« Si mon attitude à pu être mal comprise, je le regrette sincèrement »

Problème, le chambrage n’est pas très bien passé auprès de nombreux supporters congolais, qui ont reproché à Amoura une provocation de mauvais goût. Il faut dire que la pose du supporter immobile imite celle de Patrice Lumumba, héros de l’indépendance congolaise et ancien Premier ministre, assassiné en 1961 dans des circonstances troubles.

Face à la petite polémique naissante, le joueur de 25 ans a tenu à mettre les choses au clair : « À ce moment-là, je n’étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole présent dans la tribune. J’ai simplement voulu chambrer dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit, écrit-il dans un message d’excuses. Si mon attitude a pu être mal comprise, je le regrette sincèrement, car ce n’était absolument pas mon intention. »

Heureusement, d’autres chambrages peuvent passer plus tranquillement.

