En direct : Algérie - RD Congo (0-0)

Fiston Mayele remplace Cédric Bakambu
Presque !!! Gros cafouillage dans la surface des Léopards ! La pressionnnnnnnnnnn!
🔀 Changement pour Algérie. Bounedjah – Baghdad remplace Maza – Ibrahim, match trop compliqué pour le jeune de Leverkusen, reste à voir si le buteur de la finale 2019 peut faire la diff' !
Énième coup-franc du match, cette fois c'est Hadj Moussa à la baguette mais c'est encore hors cadre.
Plus que 10 minutes ! On sent les 22 acteurs un peu cuits mais l'étincelle semble encore probable !
NOOOOOOOONNNN !!!! AMOURA QUI PREND DE VITESSE MBEMBA MAIS QUI LOUPE LE CÔTÉ OUVERT
Du grigris mais pas de finition ! Allez Anis !
Maza clairement pas dans son match... Il est où le mec qui a fait plier City tout seul ??
WOOOOOW L'ACTION DE FOOUU !!! ON PASSE D'UN CÔTÉ À L'AUTRE ET LE BALLON FINI DANS LES BRAS DE ZIZOU JUNIOR APRÈS UNE FRAPPE CONGOLAISE !
🔀 Changement pour Algérie. Hadj Moussa – Anis remplace Mahrez – Riyad, côté léopards on a le droit au grand Kakuta !
J'vous l'avais dit.
Bon, c'est dans les airs. Hadj Moussa time ?
Coup-franc pour les algériens.. Et si ?
Les ballons en profondeur alors que Mahrez ne peut plus courir depuis 2021.. OK !
Trop de balles perdues !! Attention à ne pas regretter tout ça côté DZ...
On reprend la DA du début de match avec l'Algérie qui confisque la balle et les Léopards qui attendent de bouffer tout cru les Fennecs en contre !
Toujours debout notre Patrice Lumumba national ! Respect !
OH LÀ LÀ LÀ !!!! Le rebond sur le corner qui aurait pu être fatal si Chancel s’était appliqué !!
Sur le corner, Luca Zidane boxe la tête de Bensebaini ! Encore un coup dur pour les Algériens ??
Beau tacle de Mandi ! Ça sera un corner pour les Léopards !
Eh oui Bakambu n'était pas hors-jeu ! Un peu plus de vigiliance les verts !
Comme sur la fin de la première mi-temps, les Léopards gardent la maîtrise du ballon ! Encore une mauvaise nouvelle, c'est le joueur du Dynamo Zagreb, Ismael Bennacer qui sort les larmes aux yeux ! La cuisse a laché, et c'est l'occasion pour le génie d'Angers, Abdelli de nous illuminer ce match !
Ça commence mal, Aït-Nouri présumé malade, rate complétement son contrôle
C'EST REPARTI AU STADE MOULAY HASSAN ! Qui va s'en sortir ? Qui va marquer ? Est-ce qu'on va vivre une première séance de pénos dans ces huitièmes ? Réponse dans 45 minutes minimum !
Et c'est la mi-temps à Rabat ! Après une grosse domination de l'Algérie, c'est bien la RDC qui termine la première période en pétard ! Bon, on va souffler un coup et on reprend après un petit verre de thé !
1 petite minute avant la pause.
Les quinzes dernières minutes sont clairement à l'avantage de la RDC ! Encore un corner et une chance pour Chancel de prouver que la justice de Dieu, y'en a.
OUUUUF LA FRAPPE DE MAZA QUI RASE LE POTEAU ( 2/3 mètres au moins ) MAIS QUELLE PRISE DE BALLE SÉRIEUX !
Un peu plus décousu le jeu des Fennecs là, on n'a plus l'impact des 20 premières minutes !
Corner pour les Léopards ! Chancel est-ce ton heure ?
Le controle complétement raté d'Elia ! Plus Bergcrampe que Bergkamp
Mais il y a complètement faute de Mazadona, là, non ?!
OH LÀ LÀ ! La tête de Bakambu, encore à côté…Faudra pas regretter toutes ces actions !
Il part à quelle heure le bus direction Kin la Belle ?
Aït-Nouri et Bongonda se livrent à un duel de MMA plutôt qu’à un match de foot.
OH LE CONTRE ! Cédric Bakambu partait tout seul et il a zappé Chancel de l’autre côté !
Allez, la RDC respire un coup avec un coup franc dans la moitié algérienne, il faut essayer d'y rester un peu maintenant !
20 minutes de siège ! LA PRESSION EST À SON COMBLE À RABAT ! CORNER POUR L'ALGÉRIE
Les fautes s’enchaînent et se ressemblent…Nouveau coup franc pour les DZ !
La compo de départ montrée par la CAF n'est pas si trompeuse.. Les Léopards sont à six derrière !!
Pas si mal tiré mais... Si mal tiré ce coup franc
Quelle passe exter de Boudaoui mais Belghali se fait faucher bien avant de faire quoi que ce soit !
Fausse alerte, le contact était trop faiblard pour inquiéter les hommes de Desabre
Corner pour les algérien mais pas de danger... Ah si.. Amoura reste au sol ! Léger pour un péno non ?
Grosse semelle sur le molet de Mbemba de la part d'Amoura qui s'en sort avec un avertissement
Quelques pertes de balle mais tout le monde s'arrache pour ne pas laisser une miette ! Les deux nations la veulent cette place en quarts !
Pas de goûter pour moi : miswak (bâton de réglisse) pour mâchouiller le stress.
Après Zizou, Cheb Khaled on a le droit à Gims en tribune.
Double touche pour la RDC ! Les léopards veulent passer par les cieux cet après-midi !
Et c’est parti pour le coup d’envoi donné par les Léopards ! ÇA VA ÊTRE EX-CEP-TIO-NNEL !!!
Et c’est parti pour les hymnes ! LES FRISSOOOOOONS
PAS de ralentir ! On attaque avec la compo des léopards ! Pas de surprise, Sébastien Desabre nous sort le gratin du foot Zaïrois avec Noah Sadiki et Cédric Bakambu !
Salut à tous, amateurs de foot africain ! Bienvenue sur ce live qui va sûrement me coûter mes derniers poils sur le caillou, parce qu’on est clairement devant la plus grosse affiche de ces huitièmes. Lumumba va-t-il rester debout ? Maza est-il le meilleur joueur du monde ? Préparez vos mikatés ou vos sfenj, installez-vous avec votre humble serviteur et kiffez devant autant d’étoiles
Algérie
République Démocratique du Congo
Par Mohamed Helti