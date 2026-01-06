En direct : Algérie - RD Congo (0-0)

🔀

Comme sur la fin de la première mi-temps, les Léopards gardent la maîtrise du ballon ! Encore une mauvaise nouvelle, c'est le joueur du Dynamo Zagreb, Ismael Bennacer qui sort les larmes aux yeux ! La cuisse a laché, et c'est l'occasion pour le génie d'Angers, Abdelli de nous illuminer ce match !