Les notes du match Algérie-RD Congo

Par Clément Gavard

L'Algérie n'a pas eu besoin de Riyad Mahrez pour arracher son ticket pour les quarts, mais d'un but exceptionnel de d'Adil Boulbina. Tant pis pour Chancel Mbemba et Lionel Mpasi.

Algérie

A. Boulbina

Il a trouvé le meilleur moyen de faire oublier cette fake news qui l’accusait d’avoir volé de la nourriture d’un buffet de l’hôtel Marriot à Rabat : claquer un but de dingue à la 119e minute. Garanti sans IA.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

luca-zidane

Luca Zidane

Il n’a pas chanté l’hymne, ça pourra animer les débats sur CNews cette semaine !

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ismael-bennacer

Ismaël Bennacer

Une première période de costaud et un pépin physique : tout est réuni pour que Pablo Longoria pose 15 millions d’euros fin janvier pour le ramener à l’OM. Remplacé par Himad Abdelli (49e), pour l’amour de Dujeux.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

hicham-boudaoui

Hicham Boudaoui

La bonne technique pour rester loin de l’OGC Nice un peu plus longtemps : être monstrueux. Et gagner des matchs.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Maza – Ibrahim

En Allemagne, on ne joue pas au foot au début du mois de janvier. Excusez le de respecter les traditions. Remplacé par Baghdad Bounedjah (83e), gars sûr.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

riyad-mahrez

Riyad Mahrez

Heureusement que le FBI était présent au stade Prince Moulay Abdellah, ils vont pouvoir se saisir de l’enquête sur son niveau. Remplacé par Anis Hadj Moussa (62e), dribbleur.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

RD Congo

Mpasi

Lionel Mpasi-Nzau

On était à deux doigts de renommer la chanson culte des Inconnus en son honneur.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

chancel-mbemba

Chancel Mbemba

Il peut couper tous les ballons, se retrouver dans la surface pour essayer de marquer, se mettre à dribbler sans qu’on ne sache trop pourquoi, mais il ne peut malheureusement pas enfiler les gants pour jouer au gardien. Qu’il n’oublie pas ses moufles pour rentrer sous la neige lilloise.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Joris Kayembe

On dit souvent que le poste de latéral droit est fait pour le moins bon joueur d’une équipe, sauf que lui est gaucher.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Meschack Elia

Le supporter qui reste immobile pendant 90 minutes (enfin 120 cette fois) dans les tribunes a fait des émules. Remplacé par Nathanaël Mbuku (62e), pareil.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cedric-bakambu

Cédric Bakambu

Il commençait à en avoir ras le bol de ce séjour sans ses valises, ça se comprend. Remplacé par Fiston Mayele (87e), pas encore daron.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

samuel-moutoussamy

Samuel Moutoussamy

Il va un peu plus ringardiser les chausse-pieds. Remplacé par Charles Pickel (110e), sans cornichons.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Par Clément Gavard

