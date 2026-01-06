- CAN 2025
- 8es
- Algérie-RDC (1-0 ap)
Les notes du match Algérie-RD Congo
L'Algérie n'a pas eu besoin de Riyad Mahrez pour arracher son ticket pour les quarts, mais d'un but exceptionnel de d'Adil Boulbina. Tant pis pour Chancel Mbemba et Lionel Mpasi.
Algérie
A. Boulbina
Il a trouvé le meilleur moyen de faire oublier cette fake news qui l’accusait d’avoir volé de la nourriture d’un buffet de l’hôtel Marriot à Rabat : claquer un but de dingue à la 119e minute. Garanti sans IA.
0 note(s)
Luca Zidane
Il n’a pas chanté l’hymne, ça pourra animer les débats sur CNews cette semaine !
0 note(s)
Ismaël Bennacer
Une première période de costaud et un pépin physique : tout est réuni pour que Pablo Longoria pose 15 millions d’euros fin janvier pour le ramener à l’OM. Remplacé par Himad Abdelli (49e), pour l’amour de Dujeux.
0 note(s)
Hicham Boudaoui
La bonne technique pour rester loin de l’OGC Nice un peu plus longtemps : être monstrueux. Et gagner des matchs.
0 note(s)
Maza – Ibrahim
En Allemagne, on ne joue pas au foot au début du mois de janvier. Excusez le de respecter les traditions. Remplacé par Baghdad Bounedjah (83e), gars sûr.
0 note(s)
Riyad Mahrez
Heureusement que le FBI était présent au stade Prince Moulay Abdellah, ils vont pouvoir se saisir de l’enquête sur son niveau. Remplacé par Anis Hadj Moussa (62e), dribbleur.
0 note(s)
RD Congo
Lionel Mpasi-Nzau
On était à deux doigts de renommer la chanson culte des Inconnus en son honneur.
0 note(s)
Chancel Mbemba
Il peut couper tous les ballons, se retrouver dans la surface pour essayer de marquer, se mettre à dribbler sans qu’on ne sache trop pourquoi, mais il ne peut malheureusement pas enfiler les gants pour jouer au gardien. Qu’il n’oublie pas ses moufles pour rentrer sous la neige lilloise.
0 note(s)
Joris Kayembe
On dit souvent que le poste de latéral droit est fait pour le moins bon joueur d’une équipe, sauf que lui est gaucher.
0 note(s)
Meschack Elia
Le supporter qui reste immobile pendant 90 minutes (enfin 120 cette fois) dans les tribunes a fait des émules. Remplacé par Nathanaël Mbuku (62e), pareil.
0 note(s)
Cédric Bakambu
Il commençait à en avoir ras le bol de ce séjour sans ses valises, ça se comprend. Remplacé par Fiston Mayele (87e), pas encore daron.
0 note(s)
Samuel Moutoussamy
Il va un peu plus ringardiser les chausse-pieds. Remplacé par Charles Pickel (110e), sans cornichons.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Clément Gavard