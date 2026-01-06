Un invité surprise au stade pour le match Algérie-RD Congo

Tout ça parce que Kakuta est un danger.

Algérie-RD Congo, c’est déjà un huitième qui promet sur le terrain. Ce sera aussi un match observé de très près en dehors. Ce mardi à Rabat, une délégation du FBI (Federal Bureau of Investigation) sera présente pour assister à la rencontre entre l’Algérie et la République démocratique du Congo, disputée au stade Prince Moulay Abdellah, selon un communiqué transmis aux médias marocains, comme rapporté par RMC Sport. Pas de badge secret ni de lunettes noires : les agents viennent surtout regarder comment le Maroc gère un match à haute tension.

Un entraînement grandeur nature avant 2026

Arrivés ce week-end, les représentants américains ont déjà pris des notes lors de Maroc-Tanzanie : contrôles, filtrage, vidéosurveillance, drones, coordination policière… Pour Algérie-RDC, le focus sera mis sur l’accueil et l’encadrement des supporters étrangers, toujours un moment sensible dans ce genre de rendez-vous.

L’objectif est clair : préparer la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où la FIFA imposera le même type de dispositif.

Pendant que les Fennecs et les Léopards joueront leur place en quarts, le FBI, lui, fera du repérage. Chacun sa compétition.

