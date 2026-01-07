Nos stars de la première partie de la CAN

Les huitièmes de finale de la CAN ont livré leur verdict : il ne reste que les huit plus gros pays. L’occasion de faire le point sur nos coups de cœur des tours précédents, avant de voir se réveiller Mohamed Salah, Riyad Mahrez et compagnie.

→ Mohamed Tijani

Vyškov, Vysočina Jihlava, Slavia Praha, Slovan Liberec, Teplice, Viktoria Plzeň et Zbrojovka Brno. La carrière du défenseur central du Bénin donne des crampes à la mâchoire, mais on s’en fout : Mohamed Tijani a kiffé sa CAN. Le défenseur d’Yverdon, en Suisse, a disputé trois matchs de la compète, dont l’unique victoire des nouveaux Guépards, celle contre le Botswana. Le temps de bien résister contre l’Égypte, et de gagner un nouveau sosie, bandage au poignet gauche oblige : Willian Pacho. Qui ne va pas chercher la balle six fois dans les filets de son gardien, lui.

→ Bertrand Traoré

Tout est vrai là-dedans : Bertrand Traoré a été formé à Auxerre, Bertrand Traoré joue depuis ses 15 ans en sélection, Bertrand Traoré pense que les arbitres « niquent le match », Bertrand Traoré porte son pays depuis le début de la CAN, Bertrand Traoré était exceptionnel à Lyon, Bertrand Traoré a éliminé la Côte d’Ivoire. Ah non.

→ Ciudad de la Paz, la nouvelle capitale de la Guinée équatoriale

C’est passé inaperçu, entre Mali-Tunisie et Sénégal-Soudan : le pays d’Emilio Nsue change de capitale. Bye bye Malabo, situé sur une île, et bonjour à Ciudad de la Paz, à l’est du pays, en pleine forêt équatoriale. Teodoro Obiang Nguema Mbasog, président du pays depuis 47 ans, a lancé le projet pour développer le potentiel du dernier de la poule E, battu par le Soudan. « Cette mesure contribuera au maintien de la paix, à la modernisation de la gestion publique, à la diversification des zones de développement et au renforcement de l’unité nationale », précise le décret. Jolie diversion pour oublier le désastre.

Ohh le BANGER d'Emilio Nsue pour la Guinée Equatoriale qui réduit le score contre l'Algérie !!! Assurément l'un des plus beaux buts de la compétition !!! pic.twitter.com/GHBQ980kUg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 31, 2025

→ Michel Kuka Mboladinga, le supporter immobile de la République démocratique du Congo

Puisqu’une CAN sans supporters dingues, c’est naze, mention spéciale à l’expert de la chorégraphie présidentielle. Michel Kuka Mboladinga assiste à tous les matchs de son pays avec la même tenue : un beau costard cravate aux couleurs de son pays. Il est devenu viral parce qu’il est capable de rester immobile devant les crochets de Gaël Kakuta. « Physiquement et mentalement, c’est dur », admet-il. Heureusement, il le fait pour une bonne cause : rendre hommage à Patrice Lumumba, une des principales figures de l’indépendance du pays en 1960. La posture du supporter imite la statue de l’ancien Premier ministre congolais posée à Kinshasa. « Pendant que je suis figé comme ça, il n’y a plus de Michel. Il n’y a que Lumumba. »

#CAN2025 : Opposée à l’#Algérie ce mardi en 1/8 èmes de finale de la CAN, le #Congo pourra compter sur son supporter le plus emblématique cette année. Impossible de le rater : figé pendant toute la durée des matchs des Léopards dans la posture du héros national Patrice… pic.twitter.com/VG0Qq30WRj — Josly Ngoma (@josly_ngoma) January 6, 2026

→ Geny Catamo

Maxaquene, Black Bulls, Amora. Les clubs de jeunesse du numéro 10 du Sporting Portugal et du Mozambique ont des noms de marques de gâteaux apéros, mais Geny Catamo s’en fout. Si l’obstacle nigérian a été trop grand pour lui en huitièmes, l’ailier des Mambas a porté son pays pour sortir des poules de cette CAN à 24. Avec plus de 100 matchs avec le Sporting, il devient petit à petit un cador de son pays. Ses pointes de vitesse – les fameux « coups de Geny » – devraient suffire à réveiller les curiosités de la Premier League.

→ Les tirs au but de Mali-Tunisie

On le sait, l’enjeu et le risque de perdre réduisent la probabilité de réussir un tir au but. La Tunisie et le Mali l’avaient bien en tête avant de commencer leur séance de tirs au but des huitièmes de finale, alors ils ont joué à « Tu rates, je rate ». Les règles sont plus simples que celles de Loups Garous ou de cet horrible Skyjo. Résultat : dix tirs au but tentés, cinq marqués. Moitié-moitié, et qualification du Mali aux points. Sublime pression.

→ Mais aussi

Luca Zidane, Ibrahim Mbaye, la météo dégueulasse au Maroc, David Pagou, les retournés d’Ayoub El Kaabi, les dramas avec Aubameyang, l’Afrique du Sud, Carlos Baleba, les maillots de l’Angola.

