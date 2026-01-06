Pourquoi on adore Gaël Kakuta

Quand tout le monde regardait Lionel Messi et Luis Suárez en passer six au Rayo, en 2015, les vrais admiraient Gaël Kakuta, sur l’aile gauche adverse. Et quand la France se jettait sur les rouleaux de papier toilette, nous achetions des mouchoirs pour sécher nos larmes face à l’absence de son Amiens SC. Ce mardi, le huitième de finale de CAN face à l’Algérie peut bien être son dernier match au haut niveau, rien n’enlèvera les émotions vécues grâce à ses envolées.

« Hatem (Ben Arfa), avec Gaël Kakuta, c’est les deux plus grands dribbleurs que j’ai vu jouer, en plus de Messi et Neymar. Ils n’ont peut-être pas toujours fait les bons choix dans leur carrière, il y a certainement des regrets quelque part, on peut pas refaire l’histoire, mais moi, c’est des joueurs qui m’ont fait rêver. » La déclaration d’amour est signée par Eden Hazard himself au cours de son interview chaloupée dans le magazine So Foot. Le Belge et le Congolais, tous deux nés en 1991, se sont croisés à plusieurs reprises sur les terrains du nord de la France durant leur formation respective à Lille et Lens. La légende veut même que l’actuel meneur de jeu de Sakaryaspor, pensionnaire de D2 turque, était meilleur que la légende de Chelsea avant la majorité. Le surnom « Black Zidane » parle en sa faveur.

Parcours sinueux, romantique ou les deux

Ancien patron de la formation lensoise, Georges Tournay assurait ainsi au Télégramme que « Gaël faisait des choses, au niveau technique, supérieures à ce que faisait Hazard », tandis que Jean-Carl Tonin, responsable du recrutement des jeunes, racontait à So Foot qu’il a assisté à des choses paranormales devant un match d’enfants de 8 ans : « Une feinte du regard, un corner direct, un coup du sombrero ». Le talent de celui qui a quitté les Sang et Or pour signer à Chelsea à 18 ans à peine a dépassé les frontières. « En matière de qualité technique, il est le meilleur du club. Quand il a le ballon, ses qualités sont tellement évidentes qu’on sent que c’est naturel. C’est un joueur fantastique et la seule manière de l’arrêter, c’est de lui mettre des coups », reconnaissait John Obi Mikel, quand Carlo Ancelotti était formel : « À cet âge, je n’ai jamais vu un joueur de ce talent. »

Parce qu’à l’heure où le Belge passe pro au LOSC, celui qui impressionne dans les catégories jeunes de l’équipe de France est barré par Adel Taarabt dans l’Artois. Histoire de destins fauchés, de chemins de traverse et de gâchis amers. Le romantisme aveugle voudrait qu’un parcours sinueux entre l’Angleterre et la Turquie en passant par la Chine, le Séville FC, Amiens et l’Iran, renforce sa cote de popularité aux yeux des fanatiques de pages Wikipédia interminables. En réalité, faire défiler les 18 expériences différentes du gaucher est plus un crève-cœur qu’autre chose. Mieux vaut ne retenir que le positif, soit sa saison 2014-2015 dans le Rayo Vallecano de Paco Jémez ou ses deux années au cœur du RC Lens de Franck Haise. La rotation rapide de ses jambes fines a fait danser pas mal de défenseurs, son goût pour les semelles en a mis d’autres dans le vent et son sens du placement a causé des maux de tête à quelques entraîneurs.

Une aide toujours bienvenue

À 34 ans, Gaël Kakuta n’a toutefois pas encore mis tout ça derrière lui et ne semble pas décidé à rejoindre Eden Hazard en maison de retraite. Après avoir remporté l’Euro U19 2010 en compagnie d’Alexandre Lacazette ou Antoine Griezmann avec les Bleuets, il a décidé de représenter la République démocratique du Congo. Sa carrière internationale n’est pas celle espérée non plus, mais on dira qu’elle a sa part de charme. Buteur dès sa première cape, contre le Kenya, il a ensuite connu de grosses périodes de creux – ça ne s’invente pas – avant de revenir toujours plus fort, prouvant que sa justesse ne diminuait pas avec l’âge.

Nous, quand on voit jouer Kakuta.

C’est comme homme d’expérience, brillant durant la phase de poules, qu’il a accompagné la RDC jusqu’en demi-finales de la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Puis, plus rien. Ça ressemblait à une nouvelle histoire inachevée pour celui qui avait entre-temps signé à l’Esteghlal FC, en Iran. Comme en 2014 ou en 2020, le destin a récemment offert un petit coup de pouce à Kakuta. Après le forfait de Mario Stroeykens, c’est bel et bien lui qui a été appelé par Sébastien Desabre pour compléter l’effectif des Léopards. « Je viens pour aider, tout simplement. » Fini les rancunes et les caprices d’enfant prodige, le meneur de jeu est maintenant à disposition du groupe et c’est comme ça qu’il est le meilleur, en témoigne son match contre le Botswana, assurant la qualif pour le huitième face à l’Algérie. Pour terminer l’année 2025 de la meilleure des manières, l’ancien crack a « montré à la jeunesse que tout est possible » avec un doublé et une passe décisive, d’une sublime talonnade dans le bon tempo. Sa carrière ne sera jamais définie par de quelconques stats ou citations mielleuses, mais tout amoureux est fier de pouvoir montrer les preuves des qualités de son âme sœur qu’il dépeint à ses proches sceptiques.

